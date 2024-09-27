"Друзья мира": Китай анонсировал создание платформы для решения "кризиса" в Украине

По словам главы китайской дипломатии Вана И, новая платформа открыта для всех и должна быть поприветствована мировым сообществом. При этом она якобы не нацелена на конкуренцию с другими международными инициативами

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Китай совместно с рядом стран Глобального Юга планирует создать платформу под названием "Друзья мира", которая будет направлена на политическое урегулирование войны в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР).

В сообщении сказано, что министр иностранных дел Китая Ван И встретился с главным специальным советником президента Бразилии Селсо Аморимом в кулуарах заседания ООН, где рассказал, что Китай, Пакистан и другие страны намерены создать эту платформу для содействия "мирному решению кризиса в Украине"

По словам Ван И, "Друзья мира" будут открыты для всех и не нацелены на конкуренцию с другими международными инициативами.

Встреча главы МИД КНР Ван И с главным специальным советником президента Бразилии Селсо Аморимом Фото: МИД КНР

"Друзья мира" — это не закрытая группа, а открытая платформа; она стремится не к соперничеству, а к всестороннему диалогу. "Друзья мира" были рождены для мира и должны приветствоваться международным сообществом. "Друзья мира"стремятся быть объективным и рациональным голосом, который будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса", — цитирует пресс-служба слова Ван И.

Специальный представитель Бразилии отметил важность мирного плана Китая и Бразилии по Украине и добавил, что обе страны продолжат совместную работу для достижения общего консенсуса и стабилизации ситуации.

Напомним, 25 сентября Министр иностранных дел Китая Ван И на заседании Совета безопасности ООН предложил три основных предложения Пекина по урегулированию российско-украинской войны. Основной акцент Китай делает на прекращении огня.