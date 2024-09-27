"Друзі миру": Китай анонсував створення платформи для вирішення "кризи" в Україні

За словами глави китайської дипломатії Вана Ї, нова платформа відкрита для всіх і має бути привітана світовою спільнотою. При цьому вона нібито не націлена на конкуренцію з іншими міжнародними ініціативами

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Китай спільно з низкою країн Глобального Півдня планує створити платформу під назвою "Друзі миру", яка буде спрямована на політичне врегулювання війни в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки (КНР).

У повідомленні йдеться, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся з головним спеціальним радником президента Бразилії Селсо Аморімом у кулуарах засідання ООН, де розповів, що Китай, Пакистан та інші країни мають намір створити цю платформу для сприяння "мирному розв'язанню кризи в Україні".

За словами Ван Ї, "Друзі світу" будуть відкриті для всіх і не націлені на конкуренцію з іншими міжнародними ініціативами.

Зустріч глави МЗС КНР Ван Ї з головним спеціальним радником президента Бразилії Селсо Аморімом Фото: МЗС КНР

"Друзі миру" — це не закрита група, а відкрита платформа; вона прагне не суперництва, а всебічного діалогу. "Друзі миру" були народжені для миру і повинні вітатися міжнародною спільнотою. "Друзі миру" прагнуть бути об'єктивним і раціональним голосом, який буде відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні українського питання", — цитує пресслужба слова Ван Ї.

Спеціальний представник Бразилії наголосив на важливості мирного плану Китаю і Бразилії щодо України й додав, що обидві країни продовжать спільну роботу для досягнення спільного консенсусу і стабілізації ситуації.

Нагадаємо, 25 вересня Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на засіданні Ради безпеки ООН запропонував три основні пропозиції Пекіна щодо врегулювання російсько-української війни. Основний акцент Китай робить на припиненні вогню.