"Мирний план" для Путіна чи "чорна мітка" НАТО: що везе Шольц Ердогану

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорить з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом шляхи припинення російсько-української війни. Наскільки ефективним може бути тандем офіційних Анкари та Берліну, з’ясовував Фокус.

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Як повідомив офіційний представник німецького уряду Вольфганг Бюхнер, канцлер Олаф Шольц зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Стамбулі в суботу, 19 жовтня. За його словами, головними темами переговорів, окрім питань двосторонніх відносин, стане російсько-українська війна та ситуація на Близькому Сході.

Зокрема турецька газета Hurriyet з посиланням на джерела в уряді повідомляє, що на переговорах з канцлером Шольцем президент Ердоган приділить увагу питанням економічного, політичного, військового та енергетичного співробітництва з Берліном, а також розраховує знайти шляхи пожвавлення відносин із ЄС. Видання принагідно нагадує, що Німеччина посідає перше місце в експорті Туреччини, що становить $21,5 млрд, і третє місце в імпорті ($27,5 мільярдів). Між тим зазначається, що "найбільш резонансною" темою на переговорах у Стамбулі обіцяє стати російсько-українська війна.

На переговорах з канцлером Шольцем президент Ердоган приділить увагу питанням економічного, політичного, військового та енергетичного співробітництва

Чому Шольц намагається достукатися до Путіна

Нагадаємо, що Туреччина ще навесні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ, зібрала в Стамбулі делегації України та Росії для мирних переговорів, які в результаті провалилися. А восени поточного року офіційна Анкара увійшла до групи країн "Друзів миру", створеної з ініціативи Китаю та Бразилії для врегулювання "українського конфлікту".

Що ж стосується ФРН, то нещодавно італійська газета La Repubblica з посиланням на джерело, близьке до уряду Німеччини, повідомила про те, що Олаф Шольц готує власний план мирного врегулювання, який не виключає передачі РФ частини українських територій. Сам же канцлер в нещодавньому інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF заявляв, що наразі настав момент почати обговорювати те, як прийти до миру, і висловився за участь Росії в новому саміті миру.

В перших числах жовтня німецька Die Zeit повідомила про бажання канцлера Шольца "найближчими тижнями" зателефонувати Путіну, з яким він не спілкувався з грудня 2022 року. А вже у середу, 16 жовтня, Олаф Шольц публічно заявив про необхідність і готовність говорити з Путіним. Німецьке видання Zeit з посиланням на джерела в уряді повідомляє, що Шольц планує провести розмову з Путіним до саміту G20 у Бразилії, який відбудеться у листопаді. "Для Шольца розмова з Путіним не є табу. Він усе це підпорядковує меті покласти край війні. Він цього не відкидає, і я хочу це ще раз підтвердити",- заявило джерело видання в німецькому уряді.

Як німецькі політики конкурують за миротворчу роль

Тим часом, питання про мирне врегулювання в російсько-українській війні перетворюється на гарячу тему німецької внутрішньої політики. Так, кандидат у канцлери ФРН та голова опозиційної Християнсько-демократичної спілки (ХДС) Фрідріх Мерц під час свого виступу у Бундестазі 16 жовтня запропонував створити контактну групу з Німеччини, Франції, Великобританії та Польщі, "щоб виробити поствоєнний порядок у Європі після закінчення конфлікту в Україні". За його словами, у цих зусиллях необхідно дотримуватись двох принципів. По-перше, пропозиції щодо мирного плану не повинні виходити від однієї Німеччини, а мають висуватися у тісній координації з цими європейськими партнерами. По-друге, на думку Фрідріха Мерца, необхідно створити умови для того, щоб "у державах Східної та Центральної Європи, особливо в Україні, не виникло враження, що політична карта Європи перекроюється без їхнього відома".

Раніше у вересні голова фракції правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольф Мютценіх заявив виданню Rheinische Post, що країнам Заходу необхідно створити контактну групу для започаткування процесу дипломатичного врегулювання в Україні. На його думку, до роботи в цій групі можна було б залучити Китай, Індію, Туреччину та Бразилію.

Таким чином, враховуючи амбіції Берліна, активізувати свою роль у мирному процесі, єдиним можливим посередником між Шольцем та Путіним під час запланованого на 22-24 жовтня саміту БРІКС у Казані може стати президент Туреччини, вважають експерти, з якими поспілкувався Фокус.

Шольц перекаже Путіну через Ердогана "привіт" від НАТО

Зокрема, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус у розмові з Фокусом зазначає: "Під час зустрічі з Ердоганом пан Шольц, на мою думку, представить турецькому лідеру позицію Європи щодо його дрейфу у напрямку БРІКС, який було створено, як певний євроатлантичний проєкт. Зараз на Заході все частіше говорять про те, що Туреччина не може бути одночасно і членом Альянсу, і учасником БРІКСу. Стосовно ж теми російсько-української війни, то, гадаю, Шольц може окреслити певні параметри, які Ердоган може передати Путіну, в тому числі від євроатлантичного блоку. З однієї сторони Шольца ніхто не уповноважував на те, щоб бути голосом НАТО. Однак з іншого боку, хай там як, але саме Туреччина – друга армія Північноатлантичного Альянсу, що також слід враховувати".

Крім того, наголошує Іван Ус, важливий нюанс відіграє внутрішньополітична погода у Німеччині напередодні зустрічі Шольца та Ердогана: "Лідер головної опозиційної партії Німеччини ХДС, кандидат у канцлери Фрідріх Мерц у присутності Шольца заявив, що якщо він (Шольц – ред.) хоче говорити з Путіним, то в ультимативному порядку повинен йому сказати, що якщо Москва не припинить агресію в Україні, то Берлін надасть Києву Taurus і зніме будь-які обмеження щодо застосування німецької зброї. В такій ситуації Шольц намагається якимось чином віднайти контакт з Путіним, але не втратити при цьому обличчя".

З урахуванням того, що для Заходу важливо не допустити легітимізації Путіна, Ердоган, констатує експерт, може виступити посередником і передати меседжі Шольца Путіну під час саміту БРІКС. "Ну, а те, що Росія повсякчас заявляє, що, мовляв, відкрита до діалогу з Шольцем і не лише, це така собі, досить мутна історія. Ми теж відкриті до діалогу, під час якого РФ заявить про намір капітулювати, але Росія таким бажанням поки що не горить", — підсумовує Іван Ус.

Шольц може передати Путіну через Ердогана "мирний план" Німеччини

Зі свого боку виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Шольц через Ердогана може промацувати можливі компроміси та поступки, на які готова піти Росія задля припинення війни. Але тут є два варіанти. Перший – Шольц, на свій страх і ризик, діє як самостійна фігура, пропонуючи РФ якісь "мирні" документи, напрацьовані Берліном. І другий варіант полягає в тому, що Шольц діє в межах узгодженого з західними партнерами плану. За яким сценарієм рухатиметься німецький канцлер, поки що залишається інтригою".

Проте, припускає Олександр Леонов, можуть бути й інші алгоритми: "Наприклад, Шольц може натякнути Ердогану, що Туреччина аж надто допомагає Росії, качаючи російський газ, проводячи через свою територію так званий паралельний імпорт і так далі. Тому Шольц дійсно може "попросити" Ердогана не бути надто старанним на цьому напрямку і, понад тим, тиснути на РФ, змушуючи її до мирних переговорів, але вже з позиції сили".

Важливим фактором, який тисне на Шольца, спонукаючи його до активності в питанні врегулювання російсько-української війни є політична обстановка у Німеччині, переконаний політолог. "З одного боку ХДС/ХСС, як головна опозиційна сила, не просто вимагає більшої допомоги Україні, а й виносила вже декілька резолюцій про надання Києву Taurus. А іншого боку, є "Альтернатива для Німеччини", котра просуває кейс необхідності проведення перемовин з Путіним. Таким чином, Шольц опинився між молотом та ковадлом. І вже зараз думаю можна говорити про те, що під час виборів до Бундестагу соціал-демократам доведеться створювати коаліцію з ХДС/ХСС. Це теж впливатиме на майбутні підходи Берліна до війни в Україні", — наголошує політолог.

Припустивши, що Олаф Шольц прагне до парламентських виборів, які, нагадаємо, відбудуться 28 вересня 2025 року, заробити собі лаври людини, яка зуміла знайти вихід в ситуації російсько-української війни, експерт резюмував: "Власне тому, Шольц надзвичайно чутливо реагує на політично-суспільні тенденції в своїй країні, намагаючись максимально лавірувати. А тенденції, між іншим, різні, адже свіжі дослідження демонструють, що пересічні німці підтримують діалог Шольца з Путіним", — підсумовує Олександр Леонов.

Дійсно, як випливає з опитування дослідницької компанії YouGov, проведеного на замовлення німецького агентства DPA 4-8 жовтня, пропозицію провести телефонну розмову лідерів Німеччини та Росії підтримують 59% громадян ФРН, тоді як 26% ​​виступають проти (ще 15% вагалися з відповіддю). На запитання, чи має Україна під час переговорів відмовитися від Криму та тимчасово окупованих територій 39% респондентів відповіли негативно. При цьому 23% вважають, що Київ міг би відмовитися від претензій на АРК та інші території, ще 22% — Україна могла б визнати за Росією тільки Крим. Таким чином, 45% опитаних німців виступають за ті чи інші територіальні поступки з боку України.