Жодних компромісів щодо територіальної цілісності України: у МЗС спростували інформацію FT

У міністра Андрія Сибіги під час перебування у США не було жодних переговорів чи зустрічей, на яких обговорювалися територіальні поступки, зазначив речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий.

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Західні дипломати, пише видання Financial Times, нібито вказали, що українська сторона стала більш відкритою до обговорення припинення вогню, навіть якщо це означає збереження контролю російських сил над частиною українських територій. Утім речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, як повідомляє "Обозреватель", спростував ці твердження.

Георгій Тихий підкреслив, що інформація, яка була опублікована у американському виданні, є неправдивою, заявивши, що на зустрічах очільника МЗС Андрія Сибіги в Нью-Йорку взагалі не обговорювалися якісь "компромісні" питання.

"Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси", — наголосив речник МЗС.

Він додав, що позиція міністра є непохитною.

"Не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України", – підкреслив Георгій Тихий.

Також представник зовнішньополітичного відомства зазначив, що Формула миру, яку пропонує Україна, є єдиним реалістичним шляхом до завершення війни.

"Формула миру — це єдиний реалістичний шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Принцип "Нічого про Україну без України" має неухильно дотримуватися. На цьому міністр наголошував усім своїм співрозмовникам. Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", – додав він.

Нагадаємо, 28 вересня іспанська газета El Pais написала, що війна в Україні зайшла в глухий кут і досягла своєї найнебезпечнішої стадії. Журналісти вважають, що "Україна буде змушена піти на болісні поступки".

1 жовтня видання Financial Times повідомило, що американський президент Джо Байден може погодитися підвищити статус заявки України на членство в НАТО до закінчення свого терміну на посаді глави держави.