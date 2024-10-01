Україна стала відкритішою в питанні переговорів з РФ щодо територіальних поступок, — Financial Times

Дипломати у спілкуванні з американськими журналістами заявили, що нинішній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга показав більш прагматичний підхід, аніж його попередник Дмитро Кулеба.

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Декілька європейських дипломатів, які були присутні на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку минулого тижня, зазначили відчутну зміну в тоні й змісті обговорень щодо можливого врегулювання війни в Україні. За їхніми словами, українські офіційні особи стали більш відкритими до обговорення можливості припинення вогню, навіть за умов, що російські війська залишатимуться на захоплених територіях. Про це пише Financial Times.

Також з'явилося більше відвертих дискусій серед західних партнерів щодо нагальної потреби укладення такої угоди.

Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час свого першого візиту до США проводив приватні зустрічі з західними колегами, де обговорював можливі компромісні рішення. За словами дипломатів, Сибіга демонстрував більш прагматичний підхід у питання переговорів про "землю в обмін на безпеку", ніж його попередник (Дмитро Кулеба — ред.).

"Ми дедалі відкритіше говоримо про те, як це закінчиться, і від чого Україні доведеться відмовитися, щоб отримати постійну мирну угоду. І це велика зміна порівняно з тим, що було ще пів року тому, коли подібні розмови були табу", — сказав журналістам один із дипломатів, який був присутній у Нью-Йорку.

Президент Володимир Зеленський перебуває під зростаючим тиском західних партнерів, які вимагають від нього знайти шлях до врегулювання конфлікту шляхом переговорів, навіть попри скептицизм щодо готовності Росії розпочати переговори найближчим часом і занепокоєння тим, що позиція України є надто слабкою, щоб забезпечити справедливу угоду зараз.

"Більшість гравців хочуть деескалації", — заявив високопоставлений український чиновник у Києві.

Financial Times зазначає, що колись окрилені надією звільнити свої землі, навіть солдати на фронті тепер висловлюють бажання переговорів з Росією про припинення війни.

"Україна наближається до, можливо, найтемнішого моменту своєї війни. Вона програє на полі бою на сході країни, а російські війська невпинно просуваються вперед — хоча і ціною величезних людських жертв і техніки", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 1 жовтня Financial Times також повідомило, що Джо Байден може погодитися підвищити статус заявки України на членство в НАТО до закінчення свого президентського терміну.

28 вересня іспанська газета El Pais написала, що війна в Україні зайшла в глухий кут і досягла своєї найнебезпечнішої стадії. Журналісти вважають, що "Україна буде змушена піти на болісні поступки".