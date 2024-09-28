"Україна буде змушена піти на болісні поступки": Зеленський готується до переговорів, — ЗМІ

Іспанська газета El Pais зазначає, що війна зайшла в глухий кут і досягла своєї найнебезпечнішої стадії. Майбутнє України, як і всієї Європи, опиниться під загрозою, якщо союзники піддадуться шантажу Путіна.

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За п'ять тижнів до президентських виборів у США, коли на кону майбутнє поставок зброї, фінансової допомоги та дипломатичної підтримки Києва, яку надає Демократична партія, війна в Україні досягає вирішального моменту. Саме зараз президент України Володимир Зеленський вирішив представити свій мирний план, готуючись до найгіршого варіанту — можливого повернення Дональда Трампа до влади, а також для того, щоб у разі перемоги Камали Гарріс розраховувати на шлях до якнайшвидшого припинення війни. Про це пише іспанська газета El Pais.

У редакційному матеріалі журналісти зазначають, що після двох з половиною років війни Україна опинилася на межі своїх можливостей, готуючись до зими із суворими обмеженнями електропостачання через російські бомбардування. Попри стійкість українців, їх моральний дух починає слабшати. Посилюється і міжнародний тиск щодо початку переговорів, "у яких Україна буде змушена піти на болісні поступки".

За словами Зеленського, щоб сісти за стіл переговорів, Україні потрібне "щось, що змінить правила гри Росії для укладення миру". Однією з таких спроб став наступ української армії в Курській області. Однак ця операція не призвела до негайного бажання Володимира Путіна розпочати переговори. Щоб змусити змінити правила гри, Київ закликає союзників дозволити їй використовувати далекобійні ракети для ударів по Росії, надані Заходом, а також забезпечити гарантії подальшої військової підтримки, фінансової допомоги та підтримки НАТО, до якого Україна прагне приєднатися.

Тур Зеленського Америкою, зокрема його зустріч із Трампом, показали, що шлях не буде легким. Деякі республіканці звинуватили президента України у втручанні в американські вибори, а симпатії Трампа до Путіна і його скептичне ставлення до України є загальновідомими, хоча це лицемірно приховувалося під час їхньої зустрічі в Trump Tower у Нью-Йорку, вважають журналісти.

Перша реакція Білого дому щодо свободи дій України у питанні нападу на Росію в межах її власних кордонів була неоднозначною. Йдеться про баланс між стримуванням і недопущенням ескалації конфлікту.

Своєю чергою Путін на випередження підвищив тон своїх погроз гіпотетичною ядерною відповіддю на будь-які удари по Росії, здійснені з використанням зброї, наданої Києву ядерними державами — США, Великою Британією та Францією.

"Війна, яка зайшла в глухий кут, досягла своєї найнебезпечнішої стадії. Майбутнє України, як і всієї Європи, опиняється під загрозою, якщо союзники просто піддадуться шантажу агресора. Зеленський, розуміючи це, знає, що для миру необхідні поступки від обох сторін. Але безпека і збереження вільної та суверенної України — це питання, з якого не можна відступати", — резюмують автори матеріалу.

Нагадаємо, 27 вересня Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що швидко закінчить війну в Україні, якщо стане президентом США.

26 вересня Дональд Трамп під час виступу на передвиборчому заході в штаті Північна Кароліна сказав, що Україна повинна була "трохи поступитися", щоб умиротворити Москву та уникнути вторгнення РФ. На думку республіканця, "України більше немає".