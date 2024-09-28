"Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки": Зеленский готовится к переговорам, — СМИ

Испанская газета El Pais отмечает, что война зашла в тупик и достигла своей самой опасной стадии. Будущее Украины, как и всей Европы, окажется под угрозой, если союзники поддадутся шантажу Путина.

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За пять недель до президентских выборов в США, когда на кону будущее поставок оружия, финансовой помощи и дипломатической поддержки Киева, которую оказывает Демократическая партия, война в Украине достигает решающего момента. Именно сейчас президент Украины Владимир Зеленский решил представить свой мирный план, готовясь к худшему варианту — возможному возвращению Дональда Трампа к власти, а также для того, чтобы в случае победы Камалы Харрис рассчитывать на путь к скорейшему прекращению войны. Об этом пишет испанская газета El Pais.

В редакционном материале журналисты отмечают, что после двух с половиной лет войны Украина оказалась на пределе своих возможностей, готовясь к зиме с суровыми ограничениями электроснабжения из-за российских бомбардировок. Несмотря на стойкость украинцев, их моральный дух начинает ослабевать. Усиливается и международное давление относительно начала переговоров, "в которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки".

По словам Зеленского, чтобы сесть за стол переговоров, Украине нужно "что-то, что изменит правила игры России для заключения мира". Одной из таких попыток стало наступление украинской армии в Курской области. Однако эта операция не привела к немедленному желанию Владимира Путина начать переговоры. Чтобы заставить изменить правила игры, Киев призывает союзников разрешить ей использовать дальнобойные ракеты для ударов по России, предоставленные Западом, а также обеспечить гарантии дальнейшей военной поддержки, финансовой помощи и поддержки НАТО, к которому Украина стремится присоединиться.

Тур Зеленского по Америке, в частности его встреча с Трампом, показали, что путь не будет легким. Некоторые республиканцы обвинили президента Украины во вмешательстве в американские выборы, а симпатии Трампа к Путину и его скептическое отношение к Украине являются общеизвестными, хотя это лицемерно скрывалось во время их встречи в Trump Tower в Нью-Йорке, считают журналисты.

Первая реакция Белого дома относительно свободы действий Украины в вопросе нападения на Россию в пределах ее собственных границ была неоднозначной. Речь идет о балансе между сдерживанием и недопущением эскалации конфликта.

В свою очередь Путин на опережение повысил тон своих угроз гипотетическим ядерным ответом на любые удары по России, осуществленные с использованием оружия, предоставленного Киеву ядерными державами — США, Великобританией и Францией.

"Война, которая зашла в тупик, достигла своей самой опасной стадии. Будущее Украины, как и всей Европы, оказывается под угрозой, если союзники просто поддадутся шантажу агрессора. Зеленский, понимая это, знает, что для мира необходимы уступки от обеих сторон. Но безопасность и сохранение свободной и суверенной Украины — это вопрос, с которого нельзя отступать", — резюмируют авторы материала.

Напомним, 27 сентября Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что быстро закончит войну в Украине, если станет президентом США.

26 сентября Дональд Трамп во время выступления на предвыборном мероприятии в штате Северная Каролина сказал, что Украина должна была "немного уступить", чтобы умиротворить Москву и избежать вторжения РФ. По мнению республиканца, "Украины больше нет".