Украина стала более открытой в вопросе переговоров с РФ по территориальным уступкам, — Financial Times

Дипломаты в общении с американскими журналистами заявили, что нынешний министр иностранных дел Украины Андрей Сибига показал более прагматичный подход, чем его предшественник Дмитрий Кулеба.

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Несколько европейских дипломатов, присутствовавших на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе, отметили ощутимое изменение в тоне и содержании обсуждений относительно возможного урегулирования войны в Украине. По их словам, украинские официальные лица стали более открытыми к обсуждению возможности прекращения огня, даже при условии, что российские войска будут оставаться на захваченных территориях. Об этом пишет Financial Times.

Также появилось больше откровенных дискуссий среди западных партнеров относительно насущной необходимости заключения такого соглашения.

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время своего первого визита в США проводил частные встречи с западными коллегами, где обсуждал возможные компромиссные решения. По словам дипломатов, Сибига демонстрировал более прагматичный подход в вопрос переговоров о "земле в обмен на безопасность", чем его предшественник (Дмитрий Кулеба — ред.).

"Мы все более открыто говорим о том, как это закончится, и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение. И это большое изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад, когда подобные разговоры были табу", — сказал журналистам один из дипломатов, который присутствовал в Нью-Йорке.

Президент Владимир Зеленский находится под растущим давлением западных партнеров, которые требуют от него найти путь к урегулированию конфликта путем переговоров, даже несмотря на скептицизм относительно готовности России начать переговоры в ближайшее время и беспокойство тем, что позиция Украины слишком слаба, чтобы обеспечить справедливое соглашение сейчас.

"Большинство игроков хотят деэскалации", — заявил высокопоставленный украинский чиновник в Киеве.

Financial Times отмечает, что когда-то окрыленные надеждой освободить свои земли, даже солдаты на фронте теперь выражают желание переговоров с Россией о прекращении войны.

"Украина приближается к, возможно, самому темному моменту своей войны. Она проигрывает на поле боя на востоке страны, а российские войска неустанно продвигаются вперед — хотя и ценой огромных человеческих жертв и техники", — говорится в материале.

Напомним, 1 октября Financial Times также сообщило, что Джо Байден может согласиться повысить статус заявки Украины на членство в НАТО до окончания своего президентского срока.

28 сентября испанская газета El Pais написала, что война в Украине зашла в тупик и достигла своей самой опасной стадии. Журналисты считают, что "Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки".