Никаких компромиссов по территориальной целостности Украины: в МИД опровергли информацию FT

У министра Андрея Сибиги во время пребывания в США не было никаких переговоров или встреч, на которых обсуждались территориальные уступки, отметил спикер внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.

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Западные дипломаты, пишет издание Financial Times, якобы указали, что украинская сторона стала более открытой к обсуждению прекращения огня, даже если это означает сохранение контроля российских сил над частью украинских территорий. Однако спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, как сообщает "Обозреватель", опроверг эти утверждения.

Георгий Тихий подчеркнул, что информация, которая была опубликована в американском издании, является неправдивой, заявив, что на встречах главы МИД Андрея Сибиги в Нью-Йорке вообще не обсуждались какие-то "компромиссные" вопросы.

"Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы", — подчеркнул представитель МИД.

Он добавил, что позиция министра является непоколебимой.

"Не может быть никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины", — подчеркнул Георгий Тихий.

Также представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Формула мира, которую предлагает Украина, является единственным реалистичным путем к завершению войны.

"Формула мира — это единственный реалистичный путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру. Принцип "Ничего об Украине без Украины" должен неукоснительно соблюдаться. Это министр подчеркивал всем своим собеседникам. Информация источника Financial Times по обсуждению министром компромиссов является просто ложной, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов", — добавил он.

Напомним, 28 сентября испанская газета El Pais написала, что война в Украине зашла в тупик и достигла своей самой опасной стадии. Журналисты считают, что "Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки".

1 октября издание Financial Times сообщило, что американский президент Джо Байден может согласиться повысить статус заявки Украины на членство в НАТО до окончания своего срока на посту главы государства.