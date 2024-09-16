Путіну тут не місце. Як Ердоган вкотре показав РФ, хто головний

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Ердоган підтримав повернення Криму, поставивши Путіна на місце. Та не слід вважати його стратегічним союзником.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вкотре продемонстрував Путіну, що веде свою політику та діє тільки у власних інтересах. Виступаючи на 4-му саміті Кримської платформи, він заявив: повернення Криму Україні — вимога міжнародного права, і Туреччина завжди підтримувала територіальну цілісність України. Але навіть у цій грі Ердогана цікавить насамперед власна вигода.

Чого б це Ердогану, який збирається вступати до прокитайського БРІКС, підтримувати Україну, встромляючи вже черговий ніж у спину бункерному діду?

По-перше, він почувається зверхньо щодо "друга Владіміра". Туреччина є членом НАТО, успішно торгує із Європою та з усім світом і не залежить від Росії ні в чому. А самого Ердогана тішить роль миротворця. Це країни ЄС мають озиратись на сусідів та вести свою узгоджену політику. А США — задовольняти сенаторів з усіх штатів. Заборонити щось Ердогану може тільки сам Ердоган.

По-друге, в Ердогана, як і в Путіна, є фантомні болі щодо імперіалістичного минулого. Майже 700 років кордони Османської імперії оперізували значну частину сучасної Європи, Азії, російського Кавказу та Північної Африки. Та на відміну від бункерного, Ердоган розуміє: нині силою відбирати землі в сусідів — це якось несучасно. А впливати на них економічно – це цілком ймовірно та дуже вигідно. Така собі імперія впливу, а Ердоган — один із ключових інфлюенсерів регіону.

По-третє, розважливий Ердоган балансує між політичними полюсами світу: не вводить санкції проти Росії, але постачає Україні зброю, не обриває дипломатичні зв'язки із РФ та готовий виступити гарантом мирних перемовин. Поки Путін нищить сам себе у війні в Україні, Ердоган розширює зону впливу на Азербайджан, Туркменістан і навіть на Іран. Анкара навіть готова стати "перекладачем" між НАТО та Глобальним Півднем.

По-четверте, в Туреччині налічується 55 осередків кримських татар; за різними оцінками, кримськотатарська діаспора в Туреччині складає від 1 до 7 млн осіб. І всі вони вважають Крим українським, тому лідеру країни не варто нехтувати їхньою лояльністю.

Туреччина Ердогана прагне створити свій полюс на світовій арені. У країни для цього чимало супутніх чинників: розкішне розташування між Азією та Європою, контроль над Босфором, членство в НАТО, незабаром — у БРІКС або навіть і в ШОС. Стати членом ЄС не вийшло, тож тепер Ердоган сам протиставляє себе ЄС.

Туреччина постачає Україні "Байрактари", що воюють проти Росії Фото: Відкриті джерела

Важливо фіналізувати політичний портрет Ердогана. Він готовий на різкі кроки там, де навіть НАТО безпорадно бідкається і розводить руками.

Згадайте, як Туреччина враз збила російський Су-24 2015-го на кордоні із Сирією, коли той порушив повітряний простір країни.

Ердоган закрив Босфор і Дарданелли для всіх військових кораблів, і насамперед постраждала від цього Росія.

Організував "зерновий коридор"… коли РФ не бажала домовлятися, то два десятки танкерів з російською нафтою "застрягли" в Босфорській протоці.

А ще постачав Україні "Байрактари", а тепер зять президента будуватиме на нашій території завод з їхнього виробництва.

Повернув командирів "Азова" 2023 р., хоча обіцяв Кремлеві утримувати їх у Туреччині до кінця війни.

Ердоган робить і нічого Путіну не пояснює. Порівняйте з НАТО, яке щоразу закочує політичні очі, коли російські дрони чи літаки "помилково" залітають у їхній повітряний простір.

Але вважати його союзником України — це необачно. Він спільник ситуативний та діє виходячи з логіки його політичної стратегії — лідерства Туреччини. Країна стає помітнішим світовим гравцем: Ердоган укладатиме суперечливі союзи, обніматиме Путіна, торгуватиме російською нафтою і водночас ставитиме бункерного на місце. Добра новина полягає в тому, що він другий у черзі — після Сі Цзіньпіня — на демонтаж Російської імперії… коли для цього прийде час, звісно.

Тож терези внутрішньої доброчесності Ердогана завжди будуть рівними.

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