Соратник Ердогана звинуватив "деякі країни" у зриві мирних переговорів України та РФ

За словами спікера парламенту Туреччини Нумана Куртулмуша, США нібито намагаються залучити Росію до серйозних проблем і вважають "регіональну турбулентність важливою для балансу сил там".

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На мирних переговорах у Стамбулі у 2022 році Росія та Україна були близькими до угоди про завершення конфлікту, проте "деякі країни" цього не хотіли. А США намагаються консолідувати європейський континент. Про це заявив представник президентської партії, речник парламенту Туреччини Нуман Куртулмуш в ефірі телеканалу Habertürk.

"На переговорах у Долмабахчі (палац у Стамбулі – ред.) робота майже досягла точки підписання. Але, на жаль, деякі країни не хотіли, щоб війна закінчилася. Тому що США намагаються консолідувати європейський континент через війну в Україні, хочуть залучити Росію до серйозних проблем і вважають регіональну турбулентність важливою для балансу сил там", — сказав речник парламенту.

Спікер парламенту Туреччини Нуман Куртулмуш Фото: Скриншот

Він також заявив, що Україні та Росії необхідно мати свої власні політичні сили, щоб якнайшвидше покласти край цій війні.

"Україні та РФ потрібно дуже чітко висловлювати свої наміри. Це не дуже легко… Росія діє з власної волі. Україні теж треба щось робити в цьому сенсі, треба діяти", — повідомив Нуман Куртулмуш.

І заявив, що наразі "програє український народ".

"Я сподіваюся, що ця війна закінчиться справедливо і якнайшвидше", — резюмував спікер.

Позиція України на переговорах у Стамбулі

Нагадаємо, в інтерв'ю 2023 року Давид Арахамія, лідер фракції "Слуга народу", який очолював делегацію України на "мирних" переговорах з росіянами у Білорусі та Туреччині у 2022 році, розповів, що російська делегація обіцяла Києву мир, але за це вимагала відмову від вступу до НАТО.

"Вони справді майже до останньої сподівалися, що вони нас дотиснуть до підписання такої угоди, щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо – як Фінляндія колись – нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не вступатимемо до НАТО", — розповідав Арахамія в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

Переговори у Стамбулі Фото: haberturk.com

За його словами, Україна не погодилася на цей пункт, тому що довіри до РФ не було і була небезпека, що ЗС РФ повернулася б після підписання угоди, але більш підготовленою. До того ж, заради цього довелося б змінювати Конституцію, адже в ній записано шлях до НАТО.

Також Арахамія згадав, що тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував "просто воювати".

"Ба більше, коли ми повернулися зі Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати — і давайте просто воюватимемо", — розповідав Арахамія.

Він заперечував, що українська делегація нібито готова була підписати будь-які угоди з Москвою, а Джонсон зупинив українців.