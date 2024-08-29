Соратник Эрдогана обвинил "некоторые страны" в срыве мирных переговоров Украины и РФ

По словам спикера парламента Турции Нумана Куртулмуша, США якобы пытаются вовлечь Россию в серьезные проблемы и считают "региональную турбулентность важной для баланса сил там".

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На мирных переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия и Украина были близки к соглашению о завершении конфликта, однако "некоторые страны" этого не хотели. А США пытаются консолидировать европейский континент. Об этом заявил представитель президентской партии, спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в эфире телеканала Habertürk.

"На переговорах в Долмабахче (дворец в Стамбуле – ред.) работа почти достигла точки подписания. Но, к сожалению, некоторые страны не хотели, чтобы война закончилась. Потому что США пытаются консолидировать европейский континент посредством войны в Украине, хотят вовлечь Россию в серьезные проблемы и считают региональную турбулентность важной для баланса сил там", — сказал спикер парламента.

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш Фото: Скриншот

Он также заявил, что Украине и России необходимо иметь свои собственные политические силы, чтобы как можно скорее положить конец этой войне.

"Украине и РФ нужно очень четко выражать свои намерения. Это не очень легко… Россия действует по своей воле. Украине тоже надо что-то делать в этом смысле, надо действовать", — сообщил Нуман Куртулмуш.

И заявил, что на данный момент "проигрывает украинский народ".

"Я надеюсь, что эта война закончится справедливо и как можно скорее", — резюмировал спикер.

Позиция Украины на переговорах в Стамбуле

Напомним, в интервью 2023 года Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа", который возглавлял делегацию Украины на "мирных" переговорах с россиянами в Беларуси и Турции в 2022 году, рассказал, что российская делегация обещала Киеву мир, но за это требовала отказ от вступления в НАТО.

"Они действительно почти до последнего надеялись, что они нас дожмут до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем – как Финляндия когда-то – нейтралитет и дадим обязательства, что мы не будем вступать в НАТО", — рассказывал Арахамия в интервью Наталье Мосейчук.

Переговоры в Стамбуле Фото: haberturk.com

По его словам, Украина не согласилась на этот пункт, потому что доверия к РФ не было и была опасность, что ВС РФ вернулись бы после подписания соглашения, но более подготовленными. К тому же, ради этого бы пришлось менять Конституцию, ведь в ней записан путь в НАТО.

Также Арахамия вспомнил, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил "просто воевать".

"Более того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать – и давайте будем просто воевать", — рассказывал Арахамия.

Он отрицал, что украинская делегация якобы готова была подписать какие-либо соглашения с Москвой, а Джонсон остановил украинцев.