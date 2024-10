"Вот что бывает, когда я пью": Харрис выпила пива и рассказала шутку о Трампе (видео)

Вице-президент США Камала Харрис открыла банку пива в прямом эфире и сделала глоток хмельного. После этого она поделилась, что посмеялась со слов кого-то из ее сторонников относительно политика Дональда Трампа.

8 октября кандидат в президенты США Камала Харрис появилась на The Late Show with Stephen Colbert в эфире телеканала CBS. Она открыла на глазах у зрителей банку пива и назвала своего соперника неудачником. Об этом 8 октября сообщили в New York Post.

Ведущий отметил, что выборы "играют на эмоциях", но он один из тех, кому просто хотелось бы кого-то, с кем можно выпить пива. Тогда он предложил реализовать идею гостьи, чтобы показать людям, о чем идет речь. Харрис утвердительно кивнула, и ведущий вытащил пару банок пива.

"Мы спросили заблаговременно, потому что я не могу просто так напоить вице-президента США, не спрашивая", — признал он.

Харрис рассказала, что в последний раз пила пиво на бейсбольном матче со своим мужем. Она вместе с ведущим сделала глоток и выкрикнула слоган бренда, рассмеявшись.

После вкушения хмельного в прямом эфире речь зашла о сопернике Харрис республиканце Дональде Трампе. Политик вспомнила о его предыдущем поражении на выборах в 2020 году.

"Я собираюсь рассказать вам, что некоторые люди на моих митингах, кстати, появляется достаточно много людей. Вы знаете, когда вы потеряли миллионы рабочих мест, вы потеряли производство, вы потеряли автомобильные заводы, вы проиграли выборы. Кем это делает вас? Неудачником. Это кто-то говорил на моих митингах. Мне это было смешно", — рассказала она и рассмеялась.

После этих слов Харрис пошутила, что такая откровенность — следствие сделанного глотка.

"Вот что бывает, когда я пью пиво", — заявила она.

