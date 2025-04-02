Трамп бросает вызов Америке: как президент США может пойти на третий срок

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Может ли Дональд Трамп снова стать президентом после окончания своего второго срока? Ответ, вполне возможно, положительный.

Президент высказал эту идею в воскресенье во время интервью NBC. Несмотря на конституционную поправку, ограничивающую избрание президентов двумя сроками, Трамп сказал: "Есть методы, которые позволят это сделать".

Аргумент кроется в формулировке 22-й поправки к Конституции, принятой после того, как Франклин Д. Рузвельт был избран на беспрецедентный четвертый срок. До этого президенты следовали традиции, заложенной Джорджем Вашингтоном, уходить в отставку после двух сроков. Эта привычка отражала презрение основателей к королям, которые наследовали свои посты и оставались у власти пожизненно. Традиция прекратилась, когда избиратели ухватились за Рузвельта во время Великой депрессии и Второй мировой войны, возможно, находя утешение в преемственности в неспокойные времена. Но его смерть послужила толчком к принятию конституционного положения, предотвращающего повторение этого.

Один из методов, который может иметь в виду Трамп — отмена 22-й поправки. Без ограничения срока полномочий он мог бы свободно баллотироваться в президенты столько раз, сколько захочет. Но, конечно, вносить поправки в Конституцию сложно по своей природе. С момента ратификации в 1791 году она была изменена всего 27 раз, а за последние 33 года — вообще ни разу. Для внесения поправок в Конституцию требуется одобрение двумя третями голосов обеих палат Конгресса и тремя четвертями голосов штатов. В наше глубоко поляризованное время это трудно представить.

Даже если кто-то будет утверждать, что третий срок Трампа нарушит смысл поправки, независимо от ее формулировки, история законодательства опровергает это мнение. Разработчики 22-й поправки рассмотрели и отклонили формулировку, гласящую: "Любое лицо, занимавшее пост президента Соединенных Штатов в течение всех или части любых двух сроков, впоследствии не имеет права занимать пост президента". Вместо этого они остановились на формулировке, запрещающей кандидату быть "избранным" более двух раз.

Джордж Вашингтон призывал не находиться на посту президента более двух раз Фото: Википедия

Некоторые критики утверждают, что 12-я поправка исключает такой сценарий, поскольку она гласит, что "ни одно лицо, по Конституции не имеющее права занимать должность президента, не может быть допущено к должности вице-президента Соединенных Штатов". Но… Трамп не лишен права снова занимать пост президента, а лишь не может быть "избран" президентом в третий раз. Они утверждают, что 12-я поправка запрещает кому-либо претендовать на пост президента только в случае несоответствия критериям, изложенным в статье II, согласно которым президент должен достигнуть 35 лет, быть прирожденным гражданином и проживать в США в течение 14 лет, и ничего более. Трамп отвечает всем требованиям Статьи II.

Если по какой-то причине риск, связанный с 12-й поправкой, заставит Трампа задуматься, он может попасть в Белый дом другим путем. После вице-президента следующим в очереди на пост президента является спикер Палаты представителей. Спикер избирается членами Палаты и сам не обязательно должен быть членом Конгресса. В этом случае, если бы республиканцы контролировали Палату представителей, они могли бы избрать Трампа спикером, а затем, если бы президент и вице-президент согласились отойти в сторону, Трамп мог бы стать президентом. И снова — полное соответствие 22-й поправке, запрещающей избираться на этот пост более двух раз.

Конечно, даже если закон позволит Трампу вернуться на пост различными путями, к 2028 году тенденция… может заставить избирателей отвергнуть его в качестве кандидата в вице-президенты. Или общественность может воспротивиться попыткам членов Конгресса вернуть его в Белый дом с помощью молотка спикера, что заставит их отступить. И в свои 82 года Трамп может отказаться от третьего срока.

Но, как он сказал в интервью NBC, похоже, существуют "методы", которые позволяют это сделать.

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