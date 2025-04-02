Трамп кидає виклик Америці: як президент США може піти на третій термін

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Чи може Дональд Трамп знову стати президентом після закінчення свого другого терміну? Відповідь, цілком можливо, позитивна.

Президент висловив цю ідею в неділю під час інтерв'ю NBC. Попри конституційну поправку, що обмежує обрання президентів двома термінами, Трамп сказав: "Є методи, які дозволять це зробити".

Аргумент криється у формулюванні 22-ї поправки до Конституції, ухваленої після того, як Франклін Д. Рузвельт був обраний на безпрецедентний четвертий термін. До цього президенти дотримувалися традиції, закладеної Джорджем Вашингтоном, йти у відставку після двох термінів. Ця звичка відображала презирство засновників до королів, які успадковували свої пости та залишалися при владі довічно. Традиція припинилася, коли виборці вхопилися за Рузвельта під час Великої депресії та Другої світової війни, можливо, знаходячи розраду в спадкоємності в неспокійні часи. Але його смерть послужила поштовхом до ухвалення конституційного положення, що запобігає повторенню цього.

Один із методів, який може мати на увазі Трамп — скасування 22-ї поправки. Без обмеження терміну повноважень він міг би вільно балотуватися в президенти стільки разів, скільки захоче. Але, звичайно, вносити поправки до Конституції складно за своєю природою. З моменту ратифікації 1791 року її було змінено всього 27 разів, а за останні 33 роки — взагалі жодного разу. Для внесення поправок до Конституції потрібне схвалення двома третинами голосів обох палат Конгресу і трьома чвертями голосів штатів. У наш глибоко поляризований час це важко уявити.

Навіть якщо хтось стверджуватиме, що третій термін Трампа порушить сенс поправки, незалежно від її формулювання, історія законодавства спростовує цю думку. Розробники 22-ї поправки розглянули та відхилили формулювання, яке свідчить: "Будь-яка особа, яка обіймала посаду президента Сполучених Штатів протягом усіх або частини будь-яких двох термінів, згодом не має права обіймати посаду президента". Натомість вони зупинилися на формулюванні, що забороняє кандидату бути "обраним" понад два рази.

Джордж Вашингтон закликав не перебувати на посаді президента більше двох разів Фото: Вікіпедія

Деякі критики стверджують, що 12-та поправка унеможливлює такий сценарій, оскільки в ній зазначено, що "жодна особа, яка за Конституцією не має права обіймати посаду президента, не може бути допущена до посади віцепрезидента Сполучених Штатів". Але... Трамп не позбавлений права знову обіймати посаду президента, а лише не може бути "обраний" президентом втретє. Вони стверджують, що 12-та поправка забороняє будь-кому претендувати на посаду президента тільки в разі невідповідності критеріям, викладеним у статті II, згідно з якими президент повинен досягти 35 років, бути природженим громадянином і проживати в США протягом 14 років, і нічого більше. Трамп відповідає всім вимогам Статті II.

Якщо з якоїсь причини ризик, пов'язаний із 12-ю поправкою, змусить Трампа задуматися, він може потрапити в Білий дім іншим шляхом. Після віцепрезидента наступним у черзі на посаду президента є спікер Палати представників. Спікер обирається членами Палати й сам не обов'язково має бути членом Конгресу. У такому разі, якби республіканці контролювали Палату представників, вони могли б обрати Трампа спікером, а потім, якби президент і віцепрезидент погодилися відійти вбік, Трамп міг би стати президентом. І знову — повна відповідність 22-й поправці, яка забороняє обиратися на цю посаду понад двох разів.

Звичайно, навіть якщо закон дасть змогу Трампу повернутися на посаду різними шляхами, до 2028 року тенденція... може змусити виборців відкинути його як кандидата у віцепрезиденти. Або громадськість може чинити опір спробам членів Конгресу повернути його в Білий дім за допомогою молотка спікера, що змусить їх відступити. І у свої 82 роки Трамп може відмовитися від третього терміну.

Але, як він сказав в інтерв'ю NBC, схоже, існують "методи", які дозволяють це зробити.

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