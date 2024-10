"Ось що буває, коли я п'ю": Гарріс випила пива та розповіла жарт про Трампа (відео)

Віцепрезидентка США Камала Гарріс відкрила банку пива у прямому ефірі та зробила ковток хмільного. Після цього вона поділилась, що посміялась зі слів когось з її прихильників стосовно політика Дональда Трампа.

8 жовтня кандидатка у президенти США Камала Гарріс з’явилась на The Late Show with Stephen Colbert в ефірі телеканалу CBS. Вона відкрила на очах у глядачів банку пива та назвала свого суперника невдахою. Про це 8 жовтня повідомили у New York Post.

Ведучий зазначив, що вибори "грають на емоціях", але він один з тих, кому просто хотілося б когось, з ким можна випити пива. Тоді він запропонував реалізувати ідею гості, щоб показати людям, про що йдеться. Гарріс ствердно кивнула, і ведучий витягнув пару банок пива.

"Ми запитали завчасно, тому що я не можу просто так напоювати віцепрезидентку США, не запитуючи", — визнав він.

Гарріс розповіла, що востаннє пила пиво на бейсбольному матчі зі своїм чоловіком. Вона разом з ведучим зробила ковток та вигукнула слоган бренду, розсміявшись.

Після куштування хмільного в прямому етері мова зайшла про суперника Гарріс республіканця Дональд Трампа. Політикиня згадала про його попередню поразку на виборах у 2020 році.

"Я збираюся розповісти вам, що деякі люди на моїх мітингах, до речі, з’являється досить багато людей. Ви знаєте, коли ви втратили мільйони робочих місць, ви втратили виробництво, ви втратили автомобільні заводи, ви програли вибори. Ким це робить вас? Невдахою. Це хтось казав на моїх мітингах. Мені це було смішно", — розповіла вона та розсміялась.

Після цих слів Гарріс пожартувала, що така відвертість — наслідок зробленого ковтка.

"Ось що буває, коли я п'ю пиво", — заявила вона.

