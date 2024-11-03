"Дивилась в одно точку": свиня вдерлась у гараж й спустошила запаси пива (фото)

Коли господарі зайшли у приміщення, то помітили навколо великий безлад – десятки розкиданих банок, калюжі алкоголю на підлозі та порожні пивні коробки.

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33-річна Морган Маллінс із міста Гілл (Колорадо, США) розповіла, що її свиня породи Джуліана, яку звуть Полуниця, вдерлася у гараж та спустошила запаси пива, які господарі не випили 4 липня під час святкування Дня незалежності США. Про це пише видання Newsweek.

Морган та її чоловік обожнюють незвичайну вихованку та називають її "любов’ю усього життя". Полуниця ось уже сім років живе у них на фермі, товаришує з качкою та блукає де заманеться.

Нещодавно тварина залізла в гараж, де знайшла запаси хазяйського пива, які зберігалися зі святкування Дня незалежності. Вона повідкривала пляшки й випила майже все, до чого змогла дістатися.

Коли Маллінси знайшли й зупинили Полуницю, та вже сп'яніла: постійно "дивилася в одну точку", а під час ходьби спотикалася та хиталася.

"Наша Полуниця залізла в ящик із пивом у гаражі. Вона дуже напилася!" — зазначили господарі в описі до відео, яке пізніше виклали в соціальних мережах, зібравши понад 2 мільйони переглядів.

Свиня випила все пиво Фото: колаж Фокус

Якщо уважно прослухати запис, то можна почути, як за кадром крякає качка — та сама "подруга" свині. Навколо також помітно великий безлад — десятки розкиданих банок, калюжі алкоголю на підлозі та порожні пивні коробки.

Користувачі TikTok почали сміятися та жартувати у коментарях.

"Ця прогулянка була дуже зворушливою";

"Вона точно набралася";

"Уявляю її похмілля".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що семирічна свиноматка на прізвисько Пігкассо, яка живе у притулку для тварин у Південній Африці, "продала" свої картини за понад 1,2 млн доларів.

Крім того, у США влада штату Нью-Йорк приспала білку на прізвисько Пінат, яку раніше Департамент охорони навколишнього середовища (DEC) вилучив у власника.