Після "анонімних скарг": у США приспали знамениту білку з Instagram (фото)

Білка Пінат стала зіркою соцмереж, після того, як її врятував американець Марк Лонго, однак Департамент охорони довкілля штату Нью-Йорк конфіскував і приспав тварину через анонімні скарги.

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У США влада штату Нью-Йорк приспала білку на прізвисько Пінат, яку раніше Департамент охорони навколишнього середовища (DEC) вилучив у власника. Про це пише NBC News

Повідомляється, що Департамент охорони довкілля штату Нью-Йорк забрав білку Пінат і єнота на прізвисько Фред після того, як відомству стало відомо, що тварини "проживають разом із людьми, що створює потенційну небезпеку зараження людини сказом". Згідно з офіційною версією, білка також вкусила одного з посадовців, які брали участь у розслідуванні справи.

Як зазначають у виданні, Пінат жив зі своїм власником Марком Лонго протягом семи років. Чоловік підібрав білченя, після того, як побачив, що його маму збила машина. Він піклувався про тварину вісім місяців, після чого спробував випустити її на волю.

Через півтора дня Пінат повернувся до нього на ґанок зі зламаним хвостом, після чого стало зрозуміло, що він не зможе вижити в дикій природі сам. За час проживання в родині Лонго білка стала зіркою Instagram, зібравши 537 000 підписників. Популярність прийшла завдяки відео, на яких тварина та її господар роблять кумедні речі разом зі своєю господинею, яка керує притулком для тварин під назвою P'Nuts Freedom Farm Animal Sanctuary. Зі свого боку єнот Фред з'явився в будинку зовсім недавно.

Марк Лонго з білкою Пінат Марк Лонго з білкою Пінат Фото: peanut_the_squirrel12/Instagram

За даними BroBible, шість чиновників із Департаменту охорони навколишнього середовища штату Нью-Йорк прибули в будинок Марка Лонго, щоб вилучити білку, оскільки у відомство надійшло "безліч анонімних скарг". Незрозуміло, чи були це сусіди, які подали скарги, чи інтернет-тролі, яким не сподобалося бачити відео з білкою.

"Зі мною поводилися так, ніби я наркодилер, і вони шукали наркотики і зброю", — розповів Марк про обшук.

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Пізніше Марк написав на своїй сторінці в Instagram, що 30 жовтня DEC ухвалив рішення про евтаназію білченяти Горішка і єнота Фреда. Він підкреслив, що дізнався про це рішення із засобів масової інформації.

"Я в шоці, не вірю і відчуваю відразу до людей, які зробили це з Пінатом. Останні 7 років Пінат був моїм найкращим другом. Він був центром мого світу і багатьох із ваших так довго, що я не знаю, як це пережити, емоційно", — написав чоловік.

Нагадаємо, оператор британської залізниці Great Western Railway (GWR) скасував поїзд із Редінга до аеропорту Гатвік у годину пік після того, як дві білки влаштували на борту дебош.

Також повідомлялося, що в Києві чоловік використав гумовий пістолет для того, щоб врятувати білку від нападу птахів, після чого його оштрафували, а зброю — конфіскували.