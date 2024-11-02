После "анонимных жалоб": в США усыпили знаменитую белку из Instagram (фото)

Белка Пинат стала звездой соцсетей, после того, как ее спас американец Марк Лонго, однако Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк конфисковал и усыпил животное из-за анонимных жалоб.

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В США власти штата Нью-Йорк усыпили белку по кличке Пинат, которую ранее Департамент охраны окружающей среды (DEC) изъял у владельца. Об этом пишет NBC News

Сообщается, что Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк забрал белку Пинат и енота по кличке Фред после того, как ведомству стало известно, что животные "проживают вместе с людьми, что создает потенциальную опасность заражения человека бешенством". Согласно официальной версии, белка также укусила одного из должностных лиц, участвовавших в расследовании дела.

Как отмечают в издании, Пинат жил со своим владельцем Марком Лонго в течение семи лет. Мужчина подобрал белченка, после того, как увидел, что его маму сбила машина. Он заботился о животном восемь месяцев, после чего попытался выпустить его на свободу.

Через полтора дня Пинат вернулся к нему на крыльцо со сломанным хвостом, после чего стало понятно, что он не сможет выжить в дикой природе один. За время проживания в семье Лонго белка стала звездой Instagram, собрав 537 000 подписчиков. Популярность пришла благодаря видео, на которых животное и его хозяин делают забавные вещи вместе со своей хозяйкой, которая управляет приютом для животных под названием P'Nuts Freedom Farm Animal Sanctuary. В свою очередь енот Фред появился в доме совсем недавно.

Марк Лонго с белкой Пинат Марк Лонго с белкой Пинат Фото: peanut_the_squirrel12/Instagram

По данным BroBible, шесть чиновников из Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк прибыли в дом Марка Лонго, чтобы изъять белку, так как в ведомство поступило "множество анонимных жалоб". Неясно, были ли это соседи, подавшие жалобы, или интернет-тролли, которым не понравилось видеть видео с белкой.

"Со мной обращались так, будто я наркодилер, и они искали наркотики и оружие", — рассказал Марк об обыске.

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Позже Марк написал на своей странице в Instagram, что 30 октября DEC принял решение об эвтаназии бельчонка Орешка и енота Фреда. Он подчеркнул, что узнал об этом решении из средств массовой информации.

"Я в шоке, не верю и испытываю отвращение к людям, которые сделали это с Пинат. Последние 7 лет Пинат был моим лучшим другом. Он был центром моего мира и многих из ваших так долго, что я не знаю, как это пережить, эмоционально", — написал мужчина.

Напомним, оператор британской железной дороги Great Western Railway (GWR) отменил поезд из Рединга в аэропорт Гатвик в час пик после того, как две белки устроили на борту дебош.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина использовал резиновый пистолет для того, чтобы спасти белку от нападения птиц, после чего его оштрафовали, а оружие — конфисковали.