Пассажиры убежали: поезд остановился посреди рейса из-за нашествия белок (фото)

Не справившись с проблемой, начальник поезда решил отправить рейс обратно в Рединг, чтобы избавиться от вредителей.

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Оператор британской железной дороги Great Western Railway (GWR) отменил поезд из Рединга в аэропорт Гатвик в час пик после того, как две белки устроили на борту дебош. Об этом пишет издание The Telegraph.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как одно из животных ищет между сиденьями крошки и остатки пищи. Поскольку грызуны отказались выходить, поезд пришлось останавливать и пересаживать пассажиров в другие вагоны. Некоторые из них утверждали, что даже подверглись нападению.

"Это было побоище. Белки залезли в задний вагон и напали на людей. Все пассажиры выбежали. Потом пришлось закрыть двери, чтобы остановить их", — рассказывает один из очевидцев.

По словам представителя GWR, пассажиры продолжили путешествие после того, как незваных гостей загнали в последний вагон, который начальник поезда закрыл на ключ.

Когда поезд остановился на конечной станции, сотрудники железной дороги с помощью арахиса и метел в течение 30 минут выманивали белок из салона. Не справившись с проблемой, начальник поезда решил отправить рейс обратно в Рединг, чтобы избавиться от вредителей.

Белка искала между сиденьями крошки и остатки пищи Фото: Great Western Railway

"Мы все слышали об оправдании "замело колеи", но нападение белок — это что-то новое", — прокомментировал эту историю другой очевидец.

Позже появилось официальное заявление перевозчика с объяснением обстоятельств и последствий курьезного инцидента.

"Мы подтверждаем, что поезд 0854 "Рединг — Гатвик" пришлось остановить на станции Редхилл после того, как несколько белок забежали в вагоны, нарушив правила. Пытались снять их с рейса на станции Редхилл, но одна из них отказалась уходить", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Фокус писал, что 1200 пассажиров французского экспресса TGV, который следовал из города Нант в Париж (Франция), пришлось немедленно эвакуировать на вокзале в Сабле-сюр-Сарт вблизи Ле-Мана из-за "зверского запаха" в одном из вагонов поезда.

Кроме того, пассажирка спровоцировала жаркие споры в сети, когда во время 7-часового путешествия отказалась уступить пенсионерке свое место в вагоне поезда. Женщина сказала, что ей было неприятно попасть в такую ситуацию, но она искренне не понимает, почему должна испытывать дискомфорт из-за чьей-то недальновидности.