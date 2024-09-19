Пасажири повтікали: поїзд зупинився посеред рейсу через нашестя білок (фото)

Не впоравшись з викликами, начальник поїзда вирішив відправити рейс назад в Редінг, щоб позбутися шкідників.

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Оператор британської залізниці Great Western Railway (GWR) скасував потяг з Редінга до аеропорту Гатвік у годину пік після того, як дві білки влаштували на борту дебош. Про це пише видання The Telegraph.

На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, як одна з тварин шукає між сидіннями крихти та залишки їжі. Оскільки гризуни відмовились виходити, потяг довелось зупиняти й пересаджувати пасажирів в інші вагони. Дехто стверджував, що навіть зазнав нападу.

"Це було побоїще. Білки залізли в задній вагон і напали на людей. Всі пасажири вибігли. Потім довелося закрити двері, щоб зупинити їх", — розповідає один з очевидців.

За словами представника GWR, пасажири продовжили мандрівку після того, як непроханих гостей загнали в останній вагон, який начальник поїзда закрив на ключ.

Коли потяг зупинився на кінцевій станції, співробітники залізниці за допомогою арахісу та мітел упродовж 30 хвилин виманювали білок з салону. Не впоравшись з викликами, начальник поїзда вирішив відправити рейс назад в Редінг, щоб позбутися шкідників.

Білка шукала між сидіннями крихти та залишки їжі Фото: Great Western Railway

"Ми всі чули про виправдання "замело колії", але напад білок — це щось нове", — прокоментував цю історію інший свідок.

Пізніше з’явилась офіційна заява перевізника з поясненням обставин та наслідків курйозного інциденту.

"Ми підтверджуємо, що поїзд 0854 "Редінг — Гатвік" довелось зупинити на станції Редхілл після того, як кілька білок забігли у вагони, порушивши правила. Намагалися зняти їх з рейсу на станції Редхілл, але одна з них відмовилася йти", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 1200 пасажирів французького експреса TGV, який прямував з міста Нант до Парижа (Франція), довелось негайно евакуювати на вокзалі в Сабле-сюр-Сарт поблизу Ле-Мана через "звірячий запах" в одному з вагонів поїзда.

Крім того, пасажирка спровокувала палкі суперечки в мережі, коли під час 7-годинної подорожі відмовилась поступитися пенсіонерці своїм місцем у вагоні поїзда. Жінка сказала, що їй було неприємно потрапити у таку ситуацію, але вона щиро не розуміє, чому повинна відчувати дискомфорт через чиюсь недалекоглядність.