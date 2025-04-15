Ядерный арсенал США пополнится ядерной авиабомбой B61-13: характеристики оружия (видео)

США официально приступили к производству новейшей ядерной гравитационной бомбы B61-13 — одного из ключевых компонентов масштабной модернизации национального ядерного арсенала. Причем производство боеприпаса стартовало на семь месяцев раньше намеченного срока благодаря использованию инновационных методов планирования.

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Об этом сообщил ресурс Interesting Engineering.

Разработкой B61-13 занималась лаборатория Sandia National Laboratories. Представители предприятия подчеркнули, что эффективное программное управление проектом позволило представить новый образец вооружения почти на три четверти года раньше запланированного. Финансирование разработки составило 92 миллиона долларов.

Характеристики и особенности B61-13

Новая авиабомба является модернизированной версией изделия B61-7, но получила усовершенствованные системы безопасности и новый управляемый хвостовой модуль. Конструкция позволяет корректировать траекторию бомбы после сброса, обеспечивая повышенную точность при ударе по различным целям.

Главной особенностью B61-13 является переменная мощность заряда — от 10 до 360 килотонн. Это делает боеприпас универсальным средством стратегического сдерживания. Для сравнения, мощность предыдущей версии B61-12 составляла до 50 килотонн, а бомба, сброшенная на Хиросиму в 1945 году, имела мощность около 15 килотонн.

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Первыми носителями новой бомбы станут стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, а в дальнейшем B61-13 будет интегрирована и на перспективный стелс-бомбардировщик B-21 Raider от Northrop Grumman.

Отдельное внимание при разработке уделялось предотвращению несанкционированного применения. В бомбе реализованы встроенные механизмы защиты от взлома, внешнего вмешательства и случайного срабатывания — критически важные параметры в условиях современных рисков, включая угрозу террористических атак и утрату контроля над носителем.

Специалисты отмечают, что B61-13 продолжает линейку американских гравитационных ядерных бомб, ведущую отсчет с 1968 года. В отличие от ракетных систем, гравитационные боеприпасы сбрасываются с самолета и не оснащены двигателями. Их модернизация не нарушает международных договоров о нераспространении оружия массового поражения (ОМП), поскольку не ведет к увеличению общего количества ядерных боезарядов.

Напомним, о разработке ядерной бомбы B61-13 стало известно в октябре 2023 года. Тогда в Пентагоне заявили, что оружие "представляет собой разумный шаг для решения проблем высокодинамичной среды безопасности".