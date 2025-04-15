Ядерний арсенал США поповниться ядерною авіабомбою B61-13: характеристики зброї (відео)

США офіційно розпочали виробництво новітньої ядерної гравітаційної бомби B61-13 — одного з ключових компонентів масштабної модернізації національного ядерного арсеналу. Причому виробництво боєприпасу стартувало на сім місяців раніше наміченого терміну завдяки використанню інноваційних методів планування.

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Про це повідомив ресурс Interesting Engineering.

Розробкою B61-13 займалася лабораторія Sandia National Laboratories. Представники підприємства наголосили, що ефективне програмне управління проєктом дало змогу представити новий зразок озброєння майже на три чверті року раніше запланованого. Фінансування розробки склало 92 мільйони доларів.

Характеристики та особливості B61-13

Нова авіабомба є модернізованою версією виробу B61-7, але отримала вдосконалені системи безпеки та новий керований хвостовий модуль. Конструкція дає змогу коригувати траєкторію бомби після скидання, забезпечуючи підвищену точність під час удару по різних цілях.

Головною особливістю B61-13 є змінна потужність заряду — від 10 до 360 кілотонн. Це робить боєприпас універсальним засобом стратегічного стримування. Для порівняння, потужність попередньої версії B61-12 становила до 50 кілотонн, а бомба, скинута на Хіросіму 1945 року, мала потужність близько 15 кілотонн.

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Першими носіями нової бомби стануть стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit, а надалі B61-13 буде інтегровано і на перспективний стелс-бомбардувальник B-21 Raider від Northrop Grumman.

Окрему увагу при розробці приділяли запобіганню несанкціонованого застосування. У бомбі реалізовано вбудовані механізми захисту від злому, зовнішнього втручання і випадкового спрацьовування — критично важливі параметри в умовах сучасних ризиків, включно із загрозою терористичних атак і втратою контролю над носієм.

Фахівці зазначають, що B61-13 продовжує лінійку американських гравітаційних ядерних бомб, яка бере свій початок із 1968 року. На відміну від ракетних систем, гравітаційні боєприпаси скидаються з літака і не оснащені двигунами. Їхня модернізація не порушує міжнародних договорів про нерозповсюдження зброї масового ураження (ЗМУ), оскільки не веде до збільшення загальної кількості ядерних боєзарядів.

Нагадаємо, про розробку ядерної бомби B61-13 стало відомо в жовтні 2023 року. Тоді в Пентагоні заявили, що зброя "являє собою розумний крок для розв'язання проблем високодинамічного середовища безпеки".