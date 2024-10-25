Тест на порядність: чи скажуть вголос своє "ні" держави, які проти запрошення України в НАТО

Офіційні Берлін та Вашингтон — не єдині у своєму прагненні заблокувати питання надання Україні запрошення щодо вступу в НАТО, повідомляють західні ЗМІ. Чому ще 5 інших країн-членів Альянсу начебто намагаються завадити Києву просуватися по євроатлантичному шляху і що з цим робити, з’ясовував Фокус.

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Видання Politiko повідомляє, що план перемоги Зеленського стикається з проблемою, оскільки базується на отриманні Україною запрошення до вступу в Північноатлантичний Альянс, а "окремі ключові" члени НАТО не зацікавлені в тому, щоб це відбулося.

"За словами чотирьох американських і натівських чиновників і дипломатів, які на умовах анонімності поділилися останніми внутрішніми дискусіями, Німеччина та США є одними з найбільших держав, які повільно реагують на заклик Зеленського про негайне запрошення до вступу в НАТО. Ключові члени Альянсу стурбовані тим, що можуть бути втягнуті у війну з Росією", — наголошує видання.

Які країни ховаються за спиною США та ФРН

В інтерв’ю Politiko представниця Сполучених Штатів у НАТО Джуліанна Сміт підкреслила: "На сьогодні Альянс не досяг тієї точки, коли він готовий запропонувати членство або запрошення Україні".

Між тим, зауважує видання, Німеччина і Сполучені Штати — не єдині блокувальники надання Києву запрошення. "Угорщина і Словаччина також чинять опір, але вони виходять з іншої відправної точки. Їхні нинішні популістські лідери Орбан і Фіцо займають загалом прокремлівську позицію. Орбан назвав "план перемоги Зеленського" жахливим, а Фіцо попередив, що вступ України до НАТО "стане гарною основою для третьої світової війни", і пообіцяв, що "ніколи не погодиться" на це. Є й інші країни, які не прагнуть швидко рухатися назустріч Києву, а задовольняються тим, що ховаються в тіні", — акцентує видання.

Сергій Нікіфоров: "Насправді, ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації"

За інформацією Politico, такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, "ховаються за спинами США та Німеччини". "Вони не хочуть (надання Україні запрошення – ред.)", — сказав один з чиновників НАТО. Другий же повідомив, що країни "підтримують цю ідею абстрактно, але як тільки вона наблизиться до матеріалізації", вони почнуть виступати проти неї більш публічно", — наголошує газета. Поряд з тим, офіційні особи Альянсу, які інкогніто спілкувалися з Politico, повсякчас прагнули підкреслити, що ані Вашингтон, ані Берлін "не виключають можливого вступу України до Альянсу".

Слід зауважити, що прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, мовляв, інформація про те, що 7 країн виступають проти запрошення України до НАТО не відповідає дійсності. "Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу. Насправді, ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації", — резюмував спікер Зеленського.

В питанні НАТО всі шляхи ведуть до Білого дому

Наголосивши на тому, що сьогодні для України існує вікно можливостей отримати "так" від Сполучених Штатів щодо запрошення, політолог Олег Саакян у розмові з Фокусом акцентує: "Але наявність цього вікна можливостей зовсім не означає, що усі решта країн-членів Північноатлантичного Альянсу автоматично погодяться з запрошенням для нашої країни. Після схвального сигналу від США, неодмінно розпочнеться процес, який передбачає, зокрема, політичні торги, що включатимуть в себе забаганки інших держав. І якщо у випадку з Угорщиною, більшу вагу має політична складова, то з тією ж, наприклад, Словаччиною ми можемо знайти точки раціонального дотику. Тамтешній прем’єр Фіцо, до речі, вже заявив, що запрошення України до НАТО не буде безкоштовним, а це свідчить, що в нього є ціна і він готовий торгуватися".

На переконання політолога, Києву наразі вкрай необхідно отримати "так" від США, зокрема, для того, "аби наочно проявилися ті країни, які не бажають, попри позицію ключових партнерів, як то Лондон, Париж, Вашингтон, підтримати запрошення України до НАТО". "Це створить ситуацію додаткового тиску на такі країни з боку коаліції рішучих всередині НАТО, куди входять Балтійські країни, а також північноєвропейські держави. І тоді ми вже матимемо цілком предметну дискусію", — аргументує Олег Саакян.

В інакшому випадку країни, які виступають проти надання Україні запрошення до НАТО, вважає експерт, "і далі ховатимуться за спинами США та Німеччини, яка готова озвучувати свою позицію вголос".

Експерт: "Прем"єр Словаччини Фіцо вже заявив, що запрошення України до НАТО не буде безкоштовним, а це свідчить, що в нього є ціна і він готовий торгуватися" Фото: TASR

"Україні необхідно докласти максимум зусиль з тим, аби дезавуювати ситуацію, що склалася, а шлях до цього – отримання "так" від Сполучених Штатів. Тоді перед іншими країнами негайно постане питання про те, чи готові вони вголос сказати своє "ні", чи все ж таки, йдуть у фарватері загальної позиції", — зазначає політолог.

Якщо говорити про перший варіант, то, підкреслює Олег Саакян, таким країнам доведеться дебатувати не лише з Україною, а й з цілою низкою країн НАТО, "які виступають непохитно і категорично "за" запрошення України".

"І ось саме таких відкритих дебатів бояться ті країни, котрі зараз усіляко маскуються. Для них найкращою є ситуація невизначеності США, передусім. І якщо Сполучені Штати чітко скажуть, що виступають проти, шансів змінити позицію інших країн практично не залишиться. Тобто, у цьому сенсі усі шляхи ведуть до Білого дому", — підсумовує Олег Саакян.

Про запрошення України до НАТО має чітко заявити Вашингтон

Своєю чергою політолог Олег Лісний у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Насправді об’єктивна реальність така, що не тільки і не стільки США та Німеччина виступають проти надання Україні запрошення до НАТО. Є й інші країни, але вони поки що не озвучують свої позиції вголос, зберігаючи тим самим своє політичне обличчя. Таким чином, для нас все дуже просто і водночас дуже складно – нам необхідно продовжувати активно працювати в цьому напрямку зі США та Німеччиною, адже при всій повазі до решти країн-членів Альянсу, вони у підсумку все одно триматимуть свій ніс за американським та німецьким вітром".

"Канцлер Шольц при всій своїй гнучкості або навіть, як нам здається, побоюванні за своє політичне майбутнє, все одно завжди дослухався до Сполучених Штатів. І тепер головне, хто в США дасть відповідний сигнал – чи встигне це зробити Байден, чи ж ця місія перейде у спадок його наступнику чи наступниці", — підкреслює експерт.

Експерт: "Головне, хто в США дасть відповідний сигнал – чи встигне це зробити Байден, чи ж ця місія перейде у спадок його наступнику чи наступниці" Фото: Getty Images

Те, що наразі розширяється кількість країн, які виступають проти надання Україні запрошення до НАТО, констатує Олег Лісний, "є не дуже коректною грою щодо України, тому що в такий спосіб відбувається демонстрація відсутності великого консенсусу".

Політолог моделює ситуацію, що при подібних розкладах "схема може повернутися в інший бік і в результаті великі впливові країни посилатимуться на малі, апелюючи до того, що у НАТО всі рішення ухвалюються в порядку загального консенсусу". Загалом, ситуація, що склалася з наданням Україні запрошення до Північноатлантичного Альянсу, переконаний Олег Лісний, є певним тестом на порядність для партнерів, "бо західна преса здебільшого ретранслює те, до чого Україну підштовхує і готує Захід".

Тим часом президент Словаччини Петер Пеллегріні, якого цитують державні росЗМІ, під час візиту до Німеччини 24 жовтня заявив, що питання вступу (не запрошення — ред.) України до НАТО наразі є нереальним. За його словами, Олаф Шольц таку позицію цілком поділяє. "З паном канцлером ми зійшлися на думці, що сьогодні питання про вступ України до НАТО не знаходиться на столі для обговорення і навіть не може потрапити на цей стіл. Це прохання нереалістичне не лише через позицію, наприклад, Німеччини, Словаччини чи Угорщини. Є ще кілька країн, які зараз мають із цим проблеми", — сказав Пеллегріні. Крім того, додав, він, "в процесі нещодавнього круглого столу президентів у Кракові співвідношення думок щодо вступу України до НАТО становило приблизно 50 на 50".