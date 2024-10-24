7 країн проти вступу України в НАТО: у Зеленського відреагували на cтаттю Politico

За даними журналістів, щонайменше сім держав-членів НАТО, серед яких США та Німеччина, не підтримують запрошення України до вступу у військово-політичний блок. Прессекретар Володимира Зеленського спростував цю інформацію.

Related video

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що інформація Politico щодо того, що 7 країн НАТО виступають проти вступу України в Альянс не відповідає дійсності. У коментарі "РБК-Україна" він сказав, що такі чутки вигідні тим, хто має на меті створити враження, що Україна не користується широкою підтримкою серед членів НАТО.

Нікіфоров нагадав, що запрошення України до Північноатлантичного альянсу є першим пунктом "плану перемоги" президента України, а також надійним шляхом до справедливого і тривалого миру.

"Володимир Зеленський презентував план міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО", — зазначив прессекретар голови держави.

Він додав, що ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів Альянсу, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації.

Хто проти вступу України в НАТО: що писало Politico

23 жовтня американське видання Politico опублікувало статтю з посиланням на інформацію від чотирьох чиновників США і дипломатів НАТО, у якій йдеться про те, що сім країн — США, Німеччина, Бельгія, Іспанія, Угорщина, Словаччина та Словенія — нібито виступають проти запрошення України до Альянсу.

Однак офіційні представники, які спілкувалися з журналістами, підкреслили, що ані США, ані Німеччина не виключають можливості майбутнього вступу України до НАТО.

Нагадаємо, 22 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не обговорює можливість вступу до НАТО в обмін на відмову від окупованих Росією територій. За його словами, для нього принципово отримати запрошення в Альянс під час війни.

19 французьке видання Le Monde написало, що президент США Джо Байден нібито змінив свою позицію і готовий запросити Україну в НАТО. Однак 23 жовтня постійний представник США при НАТО в адміністрації президента Байдена Джуліанна Сміт заявила, що "альянс не досяг тієї точки, коли він готовий запропонувати Україні членство чи запрошення.