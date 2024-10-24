"Ховаються за спинами": проти запрошення України до НАТО виступають сім країн, — Politico

Як йдеться у статті, держави, які не підтримують ідею вступу України до НАТО, мають суперечності з Польщею та країнами Балтії.

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Проти вступу України до НАТО виступають одразу сім держав-членів альянсу. Одні роблять це відкрито, інші — ховаються за спинами більш потужних країн. Про це пише Politico.

"Німеччина та США є одними з найбільших держав, які повільно реагують на заклик Зеленського про негайне запрошення до вступу в НАТО", — йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, що ці держави стурбовані тим, що можуть бути втягнуті у війну з Росією.

Також опір чинять Угорщина і Словаччина. Їхні нинішні популістські лідери займають загалом прокремлівську позицію: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував кошти ЄС на озброєння України і вийшов з програми НАТО з надання летальної допомоги Києву. Словацький премʼєр Роберт Фіцо на початку цього місяця попередив, що вступ України до НАТО "стане гарним підґрунтям для третьої світової війни", і пообіцяв, що "ніколи не погодиться" на це.

Автори матеріалу підкреслили, що є й інші країни, які не прагнуть швидко рухатися назустріч Києву, та "ховаються в тіні".

"Такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, ховаються за спинами США та Німеччини. Вони не хочуть", — сказав неназваний чиновник НАТО.

Ще один співрозмовник видання пояснив, що ці країни підтримують ідею вступу України до НАТО "абстрактно", але як тільки ситуація наблизиться до матеріалізації, то вони почнуть виступати проти неї більш публічно.

"Це ставить їх у конфлікт з такими країнами, як країни Балтії і Польща, які ставляться до неї з більшим ентузіазмом", — зазначили журналісти.

Водночас посадовці, які спілкувалися з Politico, прагнули підкреслити, що ні США, ні Німеччина не виключають можливого вступу України до НАТО.

Крім того, будь-яка майбутня пропозиція щодо вступу до НАТО також буде пов'язана з необхідними реформами для боротьби з корупцією в Україні, сказав посадовець.

Нагадаємо, 22 жовтня Володимир Зеленський заявив про можливість вступу України до НАТО без окупованих територій.

23 жовтня Михайло Подоляк заявив, що можливий вступ України до НАТО окремими територіями, за західнонімецьким сценарієм, — аморальний, оскільки не враховує долі мільйонів українців, яким доводиться виживати в окупації.