Не враховуються долі мільйонів: вступ України до НАТО частинами в ОП назвали аморальним

За словами радник голови ОП Михайла Подоляка, застосування до України західнонімецького варіанту, коли країна може бути прийнята до Альянсу в межах територій, підконтрольних ЗСУ, — дивний тренд "політичного осіннього сезону".

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Можливий вступ України до НАТО окремими територіями, за західнонімецьким сценарієм, — аморальний, оскільки не враховує долі мільйонів українців, яким доводиться виживати в окупації. Про це радник голови ОП Михайло Подоляк написав в Telegram-каналі.

Він назвав одним із дивних трендів "політичного осіннього сезону" застосовання до України західнонімецького варіанту, тобто коли країна може бути прийнята до Альянсу в межах територій, підконтрольних ЗСУ.

"Він полягає в гіпотетичному взятті під парасольку НАТО частини України, контрольованої сьогодні ЗСУ. Але у фактичній відмові "до кращих часів" від захоплених росіянами територій", — пояснив він можливий варіант вступу України до НАТО, який описувався в західній пресі минулого місяця.

Подоляк згадав про те, що ФРН 9 травня 1955 року було прийнято до НАТО, але водночас Німеччина, яка почала Другу Світову війну, опинилася розділеною, і уточнив, що Україна війну не починала.

Пост Михайла Подоляка про можливий вступ України до НАТО частинами

Подоляк також зазначив, що розслідування міжнародних організацій говорять про поширеність російської практики тортур і того, що це вбудовано в систему окупаційного управління.

Вступ України до НАТО: варіант ФРН

У вересні британське видання The Economist опублікувало статтю, в якій зазначалося, що президент США Джо Байден міг би заявити, що Україну слід негайно прийняти до НАТО, і що пропозицію надалі підтримали б інші країни Альянсу, зокрема Німеччина.

Автори публікації посилалися на досвід ФРН, яка вступила до НАТО 1955 року, при цьому гарантії безпеки не поширювалися на територію НДР. Також наводився приклад Норвегії 1949 року, яка стала членом Альянсу за умови, що натовських військ на її території в мирний час не буде.

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Нагадаємо, що 8 жовтня британський прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, це нібито стане "кінцем гри" для Кремля, який у такому разі, на думку британського політика, не буде продовжувати воєнні дії.