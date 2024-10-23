Не учитываются судьбы миллионов: вступление Украины в НАТО по частям в ОП назвали аморальным
По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, приложение к Украине западногерманского варианта, когда страна может быть принята в Альянс в пределах территорий, подконтрольных ВСУ, — странный тренд "политического осеннего сезона".
Возможное вступление Украины в НАТО отдельными территориям, по западногерманского сценарию, — аморально, поскольку не учитывает судьбы миллионов украинцев, которым приходится выживать в оккупации. Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк написал в Telegram-канале.
Он назвал одним из странных трендов "политического осеннего сезона" приложение к Украине западногерманского варианта, то есть когда страна может быть принята в Альянс в пределах территорий, подконтрольных ВСУ.
"Он заключается в гипотетическом взятии под зонтик НАТО части Украины, контролируемой сегодня ВСУ. Но в фактическом отказе "до лучших времен" от захваченных россиянами территорий", — объяснил он возможный вариант вступления Украины НАТО, который описывался в западной прессе в прошлом месяце.
Подоляк упомянул о том, что ФРГ 9 мая 1955 году была принята в НАТО, но при этом Германия, начавшая Вторую Мировую войну, оказалась разделенной, и уточнил, что Украина войну не начинала.
Подоляк также отметил, что расследования международных организаций говорят о распространенности российской практике пыток и того, что это встроено в систему оккупационного управления.
Вступление Украины в НАТО: вариант ФРГ
В сентябре британское издание The Economist опубликовало статью, в которой отмечалось, что президент США Джо Байден мог бы заявить, что Украину следует немедленно принять в НАТО, и что предложение в дальнейшем поддержали бы другие страны Альянса, в частности Германия.
Авторы публикации ссылались на опыт ФРГ, которая вступила в НАТО в 1955 году, при этом гарантии безопасности не распространялись на территорию ГДР. Также приводился пример Норвегии 1949 года, которая стала членом Альянса при условии, что натовских войск на ее территории в мирное время не будет.Важно
Напомним, что 8 октября британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если Украина вступит в НАТО, это якобы станет "концом игры" для Кремля, который в таком случае, по мнению британского политика, не будет продолжать военные действия.