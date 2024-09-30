Как ФРГ в 1955, Украина может вступить в НАТО уже сейчас: The Economist назвал условие

По словам журналистов, Джо Байден может заявить, что Украину уже следует принять в Альянс. Подобные прецеденты с некоторыми ограничениями в истории случались: ФРГ вступила в НАТО в 1955 году, при этом гарантии не распространялись на земли ГДР. Норвегия в 1949-м стала членом НАТО без размещения войск на своей территории в мирное время.

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Если Украине и западным союзникам суждено выиграть войну, тогда, во-первых, необходимо найти мужество и признать, что сейчас они проигрывают. Во время недавнего визита президент Украины Владимир Зеленский представил свой план победы и запрос на новые вооружения, но Украине нужно больше: срочно изменить ход войны. Об этом пишет британское издание The Economist.

Российские войска приближаются к Покровску и при этом, по некоторым оценкам, теряют по 1200 погибших и раненых солдат ежедневно, а общее число потерь ВС РФ — порядка 500 000. Украина тоже страдает.

"Ее линии могут обрушиться прежде, чем военные усилия России истощаться <…> У армии сложности с мобилизацией, чтобы удержать, не говоря уже о возврате территорий", — допускают журналисты.

Большинство украинцев, согласно опросам, хотят победы, но тех, кто действительно готов защищать страну, меньше, отмечают авторы публикации. Возможные зимние блэкауты, вызванные обстрелами и повреждениями инфраструктуры, могут длиться до 16 часов, что добавляет усталости от войны. Праворадикальные политики во Франции и Германии считают, что поддержка Украины — это напрасная трата средств.

"Дональд Трамп может стать президентом Соединенных Штат. Он способен на все, но его слова указывают на то, что он может продать Украину российскому президенту Владимиру Путину", — отмечают авторы.

Если Зеленский продолжит действовать вопреки реалиям и настаивать на том, что украинской армии по силам вернуть все захваченные территории с 2014 году, это оттолкнет сторонников Украины и приведет к еще большему расколу в украинском обществе.

Единенная надежда на то, чтобы сохранить поддержку и единство в Украине, независимо от того, победит ли Трамп на выборах, — это новый подход. Вначале необходимо честно определить, что считать победой, считают британские авторы.

Зачем Путин напал на Украину

"Путин напал на Украину не из-за территорий, но чтобы не позволить Украине стать процветающей, ориентированной на Запад демократией. Партнерам Украины нужно, чтобы Зеленский убедил свой народ в том, что это остается самой важно целью в войне. Как бы Зеленскому ни хотелось освободить территории, для этого не хватает людей и оружия", — отмечают журналисты, добавляя, что все же ни Западу, ни президенту Украины не следует признавать ложные притязания РФ на украинские земли. Вместо этого стоит стремиться к воссоединению.

Необходима постоянная военная поддержка Украины. Если удастся уверенно отразить российские атаки на поле боя, тем самым удастся доказать тщетность любого дальнейшего масштабного наступления. Это единственный возможный способ постепенно остановить бои и гарантировать безопасность, которая в дальнейшем станет основой процветающей демократической страны. Независимо от того, будет ли подписано формальное мирное соглашение.

"Для этого понадобятся еще большие поставки, чем те, о которых просит мистер Зеленский. Украине нужны дальнобойные ракеты, которые могут бить вглубь российской территории, а также ПВО для защиты инфраструктуры. Еще важно собственное производство оружия. На сегодня у оборонной промышленности Украины приняты заказы на 7 млрд долларов — это около трети потенциальных возможностей", — отмечают журналисты.

Некоторые европейские и американские компании тоже вносят свой вклад.

Вступление Украины в НАТО

В качестве еще одного способа укрепления обороноспособности Украины журналисты видят такое развитие событий, при котором президент США Джо Байден заявил бы, что Украина должна присоединиться к НАТО уже сейчас, даже если Украина остается разделенной.

Байден осторожен в этом вопросе, но последствия такой декларации при поддержке лидеров Великобритании, Франции и Германии были бы куда более далеко идущими, чем просто заявления о неизбежном вступлении Украины в Альянс.

Подобный шаг был бы достаточно противоречивым, ведь устав НАТО предполагает военную поддержку со стороны всех остальных участников в случае атаки на какую-то отдельную страну.

"Открывая дискуссию относительно гарантий, предусмотренных 5-й статьей НАТО, Байден мог бы прямо сказать, что гарантии не распространяются на территории, которые на сегодня остаются под российской оккупацией. Как и в случае с ГДР, когда в 1955 году к НАТО присоединилась ФРГ", — говорится в публикации.

Украине, по примеру Норвегии 1949 года, возможно, не пришлось бы размещать гарнизоны войск Альянса на своей территории в мирное время.

Членство в НАТО сопряжено с риском: в случае повторной агрессии со стороны Россия перед США возникнет дилемма — поддерживать Украину и иди на риск войны с ядерной державой или же отказаться и ослабить своих союзников по всему миру.

Напомним о том, какие аргументы в исследовательском центре RAND привели в пользу разрешения ВСУ наносить удары по территории РФ.

Также сообщалось, что РФ готовит новые попытки крупных штурмов на Купянском направлении, о чем заявили в 92-й ОШБр.