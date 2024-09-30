Есть БПЛА но нужны ракеты: какие аргументы в пользу разрешения ВСУ бить по территории РФ

Эксперты из института RAND отметили успехи Украины в разработке и использовании беспилотных систем. Однако их недостаточно для нанесения более ощутимого урона РФ.

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Украинские вооруженные силы продолжают применять инновационные технологии для поражения российских войск и объектов на территории России. Однако для поддержания эффективности украинских ударов по РФ Украине необходимы более мощные средства дальнего поражения. В связи с этим научные сотрудники исследовательского центра RAND Джон Хоэн и Уильям Кортни привели аргументы в пользу разрешения ударов западным дальнобойным вооружением по российским объектам в глубоком тылу.

В материале, опубликованном 29 сентября изданием Defense News, говорится, что недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом был направлен на получение помощи в нанесении дальних ударов по стратегическим целям России. В ответ президент США Джо Байден заявил о поставках бомбы Joint Standoff Weapon (JSOW), но Украина рассчитывала на большее.

Украинский лидер неоднократно просил у США разрешения на использование ракет армейской тактической ракетной системы (ATACMS), обладающих дальностью до 305 км и способных поражать подвижные цели благодаря высокой скорости.

До визита Зеленского в Штатах намекал на возможность передачи ракет JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Эти ракеты отличаются своей скрытностью и могут быть эффективны для поражения защищенных целей, что делает их важным дополнением к имеющемуся у Украины вооружению. Тем не менее на данный момент США придерживаются сдержанного подхода, ограничивая поставки высокоточных систем дальнего действия.

Фото: ISW

Скептицизм относительно предоставления Украине дальнобойного вооружения связан с опасениями эскалации конфликта. Россия, в свою очередь, регулярно делает заявления о возможном применении ядерного оружия в ответ на нападения, организованные с помощью поддерживаемых США государств.

Однако такие угрозы рассматриваются как маловероятные с точки зрения военных выгод, особенно учитывая заявления международных лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, о недопустимости применения ядерного оружия.

Успехи Украины и потенциал дальнобойных ударов

Несмотря на нерешительность США в предоставлении дальнобойных ракет, Украина уже демонстрирует свои возможности. Одним из примеров стал удар 18 сентября по складу оружия в Тверской области России, который находился в 300 милях от границы с Украиной. Это значительно превышает дальность действия ракет ATACMS, что подчеркивает успехи Украины в разработке и использовании беспилотных систем.

Значительные результаты Украины в развитии беспилотников также признаны на международном уровне. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал инновации Украины в этом секторе "беспрецедентными". Кроме того,

в последние месяцы украинские силы начали применять высокоскоростные ракетные беспилотники, такие как "Паляниця", которые способны наносить удары на дальних расстояниях. Однако для более ощутимого эффекта от ударов по противнику украинским силам нужны более мощные средства поражения.

"Украине нужна большая ударная мощь дальнего действия, чем может предоставить ее собственный авиационный сектор. Американское оружие может стать ценным дополнением, несмотря на его более высокую стоимость. Тем не менее США могли бы принести пользу Украине, сделав больше, чтобы помочь ей наносить дальние удары по России. Ни американского оружия, ни украинского, по отдельности, недостаточно. Вместе они могли бы повысить цену для России за ее вероломство и помочь укрепить европейскую безопасность", — подытожили эксперты.

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