Є БПЛА але потрібні ракети: які аргументи на користь дозволу ЗСУ бити по території РФ

Експерти з інституту RAND зазначили успіхи України в розробці та використанні безпілотних систем. Однак їх недостатньо для нанесення більш відчутної шкоди РФ.

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Українські збройні сили продовжують застосовувати інноваційні технології для ураження російських військ і об'єктів на території Росії. Однак для підтримки ефективності українських ударів по РФ Україні необхідні потужніші засоби дальнього ураження. У зв'язку з цим наукові співробітники центру досліджень RAND Джон Хоен і Вільям Кортні навели аргументи на користь дозволу ударів західним далекобійним озброєнням по російських об'єктах у глибокому тилу.

У матеріалі, опублікованому 29 вересня виданням Defense News, ідеться про те, що нещодавній візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому був спрямований на отримання допомоги в завдаванні дальніх ударів по стратегічних цілях Росії. У відповідь президент США Джо Байден заявив про постачання бомби Joint Standoff Weapon (JSOW), але Україна розраховувала на більше.

Український лідер неодноразово просив у США дозволу на використання ракет армійської тактичної ракетної системи (ATACMS), що мають дальність до 305 км і здатні вражати рухомі цілі завдяки високій швидкості.

До візиту Зеленського у Штатах натякав на можливість передачі ракет JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Ці ракети вирізняються своєю скритністю і можуть бути ефективними для ураження захищених цілей, що робить їх важливим доповненням до наявного в України озброєння. Проте наразі США дотримуються стриманого підходу, обмежуючи постачання високоточних систем дальньої дії.

Фото: ISW

Скептицизм щодо надання Україні далекобійного озброєння пов'язаний з побоюваннями ескалації конфлікту. Росія, зі свого боку, регулярно робить заяви про можливе застосування ядерної зброї у відповідь на напади, організовані за допомогою підтримуваних США держав.

Однак такі погрози розглядаються як малоймовірні з погляду військових вигод, особливо з огляду на заяви міжнародних лідерів, включно з головою КНР Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, про неприпустимість застосування ядерної зброї.

Успіхи України та потенціал далекобійних ударів

Попри нерішучість США в наданні далекобійних ракет, Україна вже демонструє свої можливості. Одним із прикладів став удар 18 вересня по складу зброї у Тверській області Росії, який знаходився за 300 миль від кордону з Україною. Це значно перевищує дальність дії ракет ATACMS, що підкреслює успіхи України в розробці та використанні безпілотних систем.

Значні результати України в розвитку безпілотників також визнані на міжнародному рівні. Колишній директор ЦРУ Девід Петреус назвав інновації України в цьому секторі "безпрецедентними". Крім того, останніми місяцями українські сили почали застосовувати високошвидкісні ракетні безпілотники, як-от "Паляниця", що здатні завдавати ударів на далеких відстанях. Однак для більш відчутного ефекту від ударів по противнику українським силам потрібні більш потужні засоби ураження.

"Україні потрібна більша ударна міць дальньої дії, ніж може надати її власний авіаційний сектор. Американська зброя може стати цінним доповненням, попри її вищу вартість. Проте США могли б принести користь Україні, зробивши більше, щоб допомогти їй завдавати дальніх ударів по Росії. Ні американської зброї, ні української, окремо, недостатньо. Разом вони могли б підвищити ціну для Росії за її віроломство і допомогти зміцнити європейську безпеку", — підсумували експерти.

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