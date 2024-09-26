Наслідки в разі нападу: у Кремлі роз'яснили зміни в ядерній доктрині РФ

За словами спікера російського президента Дмитра Пєскова, зміни в політиці ядерного стримування вже сформульовано, але рішення про їхню офіційну публікацію поки що не ухвалено. Водночас він заявив, що Москва не планує нарощувати свої ядерні арсенали.

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Нещодавні зміни в ядерній доктрині Росії спрямовані на передачу "сигналу" країнам Заходу. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РІА "Новости".

"Оновлена ядерна доктрина посилає Заходу сигнал із попередженням про наслідки в разі нападу на Росію, причому необов'язково ядерними засобами. Усьому світу добре відомо про ядерний потенціал Росії, його стримувальну роль", — сказав Пєсков.

За його словами, західні політики нібито завжди сприймали заяви президента РФ Володимира Путіна з цього приводу навсправжки.

Він додав, що зміни в політику ядерного стримування вже сформульовано, але рішення про їхню офіційну публікацію поки що не ухвалено.

Примітно, що Пєсков у коментарі ТАСС заявив, що Москва не планує нарощувати свої ядерні арсенали.

Зміна ядерної доктрини РФ: що відомо

Увечері 25 вересня відбулося засідання Ради безпеки Росії, на якому було обговорено зміни в ядерній доктрині країни. Російські ЗМІ після цього опублікували ключові пропозиції, озвучені президентом Володимиром Путіним.

З представлених тез випливає, що Росія може застосувати ядерну зброю проти країни, яка не володіє таким арсеналом, якщо та загрожуватиме російській безпеці. Також наголошується, що допомога ядерних країн неядерним державам для завдання ударів по Росії буде розцінюватися як напад на РФ, що може спричинити відповідь із використанням ядерної зброї.

Крім того, в оновленій доктрині враховано захист союзника Росії — Білорусі. У документі прописано, що будь-які удари по території Білорусі також будуть розглядатися як напад на Росію, що може призвести до серйозних заходів у відповідь.

Водночас українські політики пропонують не сприймати серйозно нові погрози РФ, пов'язані з внесенням змін до ядерної доктрини. Глава офісу президента Андрій Єрмак вважає, що нова порція ядерних загроз РФ свідчить про те, що в Кремля немає інших інструментів впливу. Андрій Коваленко з РНБО пояснив, що Москва хоче захиститися від будь-яких ударів України.