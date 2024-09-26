Последствия в случае нападения: в Кремле разъяснили изменения в ядерной доктрине РФ

По словам спикера российского президента Дмитрия Пескова, изменения в политику ядерного сдерживания уже сформулированы, но решение об их официальной публикации пока не принято. При этом он заявил, что Москва не планирует наращивать свои ядерные арсеналы.

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Недавние изменения в ядерной доктрине России направлены на передачу "сигнала" странам Запада. Об этом заявили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

"Обновленная ядерная доктрина посылает Западу сигнал с предупреждением о последствиях в случае нападения на Россию, причем необязательно ядерными средствами. Всему миру хорошо известно о ядерном потенциале России, его сдерживающей роли", — сказал Песков.

По его словам, западные политики якобы всегда воспринимали заявления президента РФ Владимира Путина по этому поводу всерьез.

Он добавил, что изменения в политику ядерного сдерживания уже сформулированы, но решение об их официальной публикации пока не принято.

Примечательно, что Песков в комментарии ТАСС заявил, что Москва не планирует наращивать свои ядерные арсеналы.

Изменение ядерной доктрины РФ: что известно

Вечером 25 сентября прошло заседание Совета безопасности России, на котором были обсуждены изменения в ядерной доктрине страны. Российские СМИ после этого опубликовали ключевые предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным.

Из представленных тезисов следует, что Россия может применить ядерное оружие против страны, не обладающей таким арсеналом, если та будет угрожать российской безопасности. Также подчеркивается, что помощь ядерных стран неядерным государствам для нанесения ударов по России будет расцениваться как нападение на РФ, что может повлечь за собой ответ с использованием ядерного оружия.

Кроме того, в обновленной доктрине учтена защита союзника России — Беларуси. В документе прописано, что любые удары по территории Беларуси также будут рассматриваться как нападение на Россию, что может привести к серьезным ответным мерам.

При этом украинские политики предлагают не воспринимать серьезно новые угрозы РФ, связанные с внесением изменений в ядерную доктрину. Глава офиса президента Андрей Ермак считает, что новая порция ядерных угроз РФ говорит о том, что у Кремля нет других инструментов влияния. Андрей Коваленко из СНБО объяснил, что Москва хочет защититься от любых ударов Украины.