Росія може змінити ядерну доктрину: аналітики окреслили наслідки для України

Зміни в російській ядерній доктрині фактично легалізують право на превентивний ядерний удар по Україні, вважають експерти. Адже українські сили в будь-якому разі продовжать завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ.

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Президент Росії Володимир Путін на засіданні Ради безпеки заявив про намір розширити умови використання ядерного озброєння, що викликає серйозні побоювання на міжнародній арені. Ці зміни стають важливим маркером, який підкреслює, що російський лідер завжди намагається узаконити свої злочини, а ядерний шантаж став для Москви єдиним інструментом комунікації. Про це йдеться в матеріалі Defense Express від 26 вересня.

Що заявив Путін

У своїй промові на нараді з ядерного стримування глава Кремля зазначив, що одним із ключових нововведень є положення про те, що агресія проти Росії з боку неядерної держави, яку підтримують або вчиняють за участю ядерної держави, розглядатиметься як їхній спільний напад.

Ще одним важливим доповненням став дозвіл на застосування ядерної зброї в разі отримання правдивої інформації про масований пуск засобів повітряно-космічного нападу, таких як крилаті ракети та безпілотні літальні апарати (БПЛА), якщо вони перетнули російський кордон.

Ядерна доктрина РФ

Документ "Основи державної політики РФ у сфері ядерного стримування" було ухвалено 2020 року і вже тоді він розширив політику ядерного стримування. У поточній редакції основні умови для застосування ядерної зброї такі:

Достовірна інформація про атаку балістичними ракетами. Використання ядерної або іншої зброї масового ураження по території РФ або її союзників. Удар по критично важливих об'єктах Росії, здатних зірвати відповідні дії ядерних сил. Неядерна агресія проти Російської Федерації, коли "під загрозою саме існування держави".

Коментарі аналітиків

Останній пункт, як зазначили аналітики, і став нововведенням, оскільки вводить розмите поняття "загрози існування держави", яке може бути використано для виправдання застосування ядерної зброї.

"Тепер… ядерну зброю Кремль планує використати й у випадку" масованого пуску та переходу через кордон засобів повітряно-космічного нападу", у перелік якого потрапили не лише крилаті ракети, а й БПЛА та всі інші літальні апарати", — наголосили автори матеріалу.

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Ще одна важлива зміна стосується агресії з боку неядерної держави, яку тепер можна розцінити як спільний напад із підтримкою ядерної держави. Ця зміна відображає погляд Кремля на поточну ситуацію, зокрема, коли Україна атакує російські об'єкти з використанням як західної, так і власної зброї. Розмиті терміни "участь" і "підтримка" відкривають простір для широких трактувань.

Отже, зміни в російській ядерній доктрині фактично легалізують право на превентивний ядерний удар як по Україні, так і по країнах НАТО або ЄС. Цю ініціативу, ймовірно, було зроблено на тлі нерішучості Заходу з метою посилення ядерного шантажу.

"На думку Кремля саме такий підхід до залякування має зробити їхню чергову "червону лінію" ще червонішою. Чи матиме це сенс стане відомо вочевидь лише згодом, як і те, чи буде вона працювати. Бо Україна у будь-якому разі продовжить завдавати масові далекобійні удари дронами та знищувати такі стратегічні об'єкти РФ", — підсумували експерти.

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