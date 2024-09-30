Стратегическое, тактическое и малое: какое ядерное оружие есть у РФ и что она может применить в Украине

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Я смотрю, немалое количество людей продолжает испытывать экзистенциальный страх по поводу возможности нанесения удара ядерным оружием пуйлом по Украине.

Ну, давайте разберемся.

Значит, у РФ есть целый ряд средств поражения, которые возможно отнести к категории "ядерное оружие". Однако, все оно по своему масштабу применения условно делится на 2 больших категории: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ядерное оружие (СЯО), ну и ТАКТИЧЕСКОЕ (ТЯО), как вариант — ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОЕ\ОТЯО (но это достаточно условно, потому что поражающие факторы ядерного взрыва плохо укладываются в установленные человеком "уровни и масштабы" ведения боевых действий), поэтому обычно разделяют на СЯО и ТЯО. Хотя и это разделение носит исключительно условный характер, потому что СЯО может быть применено с оперативно-тактическими и тактическими целями, так же, как и ТЯО — со стратегическими, из-за наличия современного ядерного оружия с ВАРИАТИВНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ по регулированию мощности ядерного взрыва.

Есть еще так называемые "малые" (мощностью до 10 кТ) и "сверхмалые" (до 1 кТ) заряды, но их наличие РФ никогда официально не признавала из-за того, что эти заряды, очевидно, предназначены в первую очередь для диверсионных целей ("носимые"). Ведь публично признать наличие у себя в мирное время средств для ядерных диверсий означает вызвать "на свою задницу" достаточно жесткую реакцию мирового сообщества, в первую очередь той его части, которая сама имеет ядерное оружие.

"Малые" и "сверхмалые" ядерные заряды обычно также относят к ТЯО, их выделяют в отдельную разновидность ядерных боеприпасов только по мощности взрыва (до 10-и кТ).

В свое время кремлевские дедуганы, руководившие СССР, где, собственно, и разработали такого рода оружие, были не столь отмороженными, как нынешнее пуйло и его лубянско-"кооперативное" шобло, и "шопопало" и "депопало" на счет "ядерных пожеланий" не болтали, хотя также иногда несли откровенную ахинею атомной окраски.

Итак, вернемся к вопросу ГИПОТЕТИЧЕСКОГО применения Кремлем ядерного оружия по Украине.

СЯО обычно начинается где-то "в районе 100 кТ" (для сравнения, то, что упало на Хиросиму и Нагасаки, это где-то примерно от 10-и до 20 кТ) и предназначена для поражения ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ по площади, или ХОРОШО ЗАЩИЩЕННЫХ целей в стратегической глубине территории противника (в том числе густонаселенных регионах), или имеющих решающее (стратегическое) значение для уровня его обороноспособности (ключевых военных баз, командных центров, объектов оборонной промышленности, критической инфраструктуры, включая транспортную и энергетическую, политико-административных центров ну и т.д.)

Это ДАЛЬНОБОЙНОЕ, преимущественно на уровне МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОГО, по дальности своей способности "доставить" ядерный боезаряд к цели, оружие… Однако, не всегда. Иногда им снаряжают авиабомбы, ракеты средней и малой дальности, торпеды и т.д.

Применение этого оружия, очевидно, связано с катастрофически-фатальными последствиями для ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ по площади территорий, причем во ВСЕХ направлениях от эпицентра подрыва такого рода заряда — в первую очередь, из-за его большой мощности и соответственно — значительных по уровню интенсивности и продолжительности своего воздействия поражающих факторов. Это все еще больше "усугубляется", когда ракета — с головной частью, разделяющейся в полете, с индивидуальным наведением каждой блока.

Это делает применение страной, имеющей в своем распоряжении СЯО, по цели неподалеку от своих границ, даже на сравнительно значительном расстоянии — маловероятным. Особенно, когда планируется применение (или реально применяется) такого оружия массированно, или со сверхмощным зарядом.

То есть СЯО имеет смысл применять тогда, когда цель, которую нужно поразить, расположена далеко (желательно на СТРАТЕГИЧЕСКОМ расстоянии, минимум — в 1 000 км от вас). Причем чем дальше — тем лучше…

ТЯО — это оружие для использования в ходе ведения боевых действий непосредственно в тактической и оперативно-тактической зонах (включая тыловые районы) для поражения значительных скоплений войск противника, или важных, с точки зрения ведения боевых действий целей и объектов.

В отличие от СЯО, оно обычно менее мощное, примерно до 100 кТ (и соответственно, имеет меньшие по уровню интенсивности и объему воздействия поражающие свойства, однако их физический характер — такой же, как и у СЯО, хотя может МОДЕЛИРОВАТЬСЯ конструкцией самого "спецзаряда").

ТЯО требует наиболее совершенных и современных систем наведения, ведь предназначена для применения в непосредственной близости от своих войск…

По методу доставки и применения ТЯО бывает:

артиллерийским (в виде арт-снарядов);

авиационным (снаряжается в виде авиабомб);

ракетным (тактические и оперативно-тактические ракеты класса "земля–земля");

зенитным и воздушным (класса "земля–воздух" и "воздух–воздух");

ПРО (бч противоракет);

инженерным (в виде мин и фугасов);

морским (в виде бч торпед, ракет морского базирования, якорных и донных морских мин).

Что касается ТЯО, то до сих пор в мире не существует международно признанных категорий и параметров, по которым тот или иной ядерный заряд можно было бы однозначно отнести именно к ТЯО. Пробовали классифицировать по мощности, дальности действий (применения) носителей, целевому назначению, и даже по точности… Однако, как очень быстро выяснилось, по целому ряду этих параметров граница между СЯО и ТЯО… ну-у очень условна.

О МОДЕЛИРОВАННОЙ мощности я уже говорил, дальность действия носителей также — очень дискуссионный параметр (дальнобойные крылатые ракеты, дозаправка стратегической авиации в воздухе и т.д.). Целевое назначение — также очень спорный критерий, ведь, например, нанесение стратегической подводной лодкой ядерного удара по какой-то прифронтовой военно-морской базе противника как классифицировать? Как применение ТЯО, или все-таки как СЯО?

Ну, и с меткостью также "не все так однозначно". Существуют образцы СЯО, которые вполне успешно обеспечивают меткость на уровне ТЯО, а бывает и наоборот — ТЯО, которая может по этому показателю "не дотягивать" до СЯО…

Итак, зная все это, давайте попробуем определить вероятность применения пуйлом, как сейчас говорят, "ядерки" по территории Украины.

Здесь лучше всего сопоставить три параметра:

условия применения;

возможные результаты;

последствия для самого Кремля…

И это даст нам более-менее реальную картину тех исходных данных, по наличию которых Кремль будет принимать соответствующее решение.

1. СЯО — возможно, но сложно с технической и технологической точек зрения

Наземный или морской старт "тяжелой" ракеты — нужно перенастроить саму ракету, копаться в системах ее наведения, пристраивать траекторию полета, которая лежит "через космос", ну и т.д. Ведь она, условно говоря, предназначена для Вашингтона и Лондона, а не для Фастова или Бердичева…

Авиационный заряд категории СЯО на борту самолета будет обнаружен еще ДО выхода его на рубеж пуска (подозреваю, что еще до загрузки его на борт на одной из российских авиабаз, которые, очевидно, ВСЕ находятся под круглосуточным НАБЛЮДЕНИЕМ, причем не столько Украины, сколько "других государств").

Поэтому наиболее вероятный вариант применения СЯО — удар крылатой ракетой с подводной лодки… ну, или, если примут решение — таки попробуют с самолета дальней или стратегической авиации запустить.

Если украинская ПВО пропустит, то враг сможет поразить (конечно, в той или иной степени), достаточно значительный РЕГИОН Украины (где-то 2–3 области) с большим по площади РАЙОНОМ сплошного уничтожения… Однако, к окончанию войны на болотных условиях это все равно НЕ приведет.

Последствия не только для Украины, но и для самого Кремля будут также КАТАСТРОФИЧЕСКИМИ.

Кроме того, что значительную долю этих "последствий" понесет непосредственно на сами болота, также Миру, очевидно, мягко говоря, "не понравится" не столько гибель части нашего населения, масштабные разрушения и т.д., сколько "атомное загрязнение" значительной части от 30% наиболее плодородных пахотных земель этой планеты.

В таком случае плешивое чм* И ВСЕ ЕГО отродье достанут из любых бункеров и "ж*п мира". При этом их не спасут никакие деньги… Это, конечно, ситуацию не исправит, но умирать они будут долго и крайне "болезненно".

К гадалке не ходить, "ручку" к этому приложит даже Китай…

2. ТЯО. Здесь, очевидно, вероятность и вариативность применения — куда как больше, чем в случае с СЯО.

В том числе, из-за 2 факторов — ограниченной мощности (и соответственно, объема и размера возможных последствий) и технико-технологической вариативности… Ведь в этом случае — возможно банальным арт-снарядом, а возможно какого-то фанатичного ватно-скрепного утырка "с ядерным рюкзаком" послать в бИндероФский Львов или Киев. Более того, в таком случае цель и место подрыва тактического спецзаряда возможно выбирать в достаточно широком спектре.

Результат, вероятно, будет для нас также тяжелым. Конечно, не в масштабе целого региона, но "по месту" это, кроме того, что опять-таки погибнет значительное количество наших людей, может быть уничтожено что-то очень для нас важное, или даже символическое. Но это еще в большей степени НЕ остановит войну на болотных условиях…

Ну а последствия для самого Кремля будут не просто тяжелыми, а "очень тяжелыми". Прогнозирую в таком случае даже еще более жесткую изоляцию, чем в Северной Корее, но недолгую…

Далее — тектонические социально-политические потрясения на болотах (возможно, даже дезинтеграция). Страна, построенная на вывозе сырья и ресурсов и ввозе всего необходимого "для жизни и боя" из-за рубежа, в условиях жесткой и сплошной изоляции, вызванной РЕАЛЬНЫМ применением "ядреной боНбы", по-другому просто не сможет… В Москве, Питере и каком-нибудь Екатеринбурге траву, как в КНДР, жрать не будут…

Закончится это очень быстро введением на территорию РФ "стабилизационного контингента" международных военных сил (в том числе китайских).

А строительство так называемого "Глобального Юга" дальше продолжится уже БЕЗ РФ как централизованного и самостоятельного государства…

Подведем итоги…

В общем, вероятность применения Кремлем ядерного оружия ПО УКРАИНЕ существует — она, конечно, "не стремится" к нулю, но мала…

Для того, чтобы она подскочила до стопроцентной, должны быть соблюдены несколько ключевых условий:

плешивое мудило в Кремле должно сойти с катушек уже в конце концов и перестать считаться с любыми последствиями принятия такого решения как для себя лично, так и для возглавляемой им страны;

техническое состояние, а также боеспособность российских сил и средств, которые "штатно" имеют право и возможность применять ядерное оружие того или иного типа или класса, должны соответствовать требованиям РЕАЛЬНОГО выполнения алгоритма его применения;

в ближайшем и самом дальнем окружении этого мудила не найдется ни одного адекватного человека, причастного к выполнению этого алгоритма и способного сорвать его выполнение…

А главная причина, по которой вероятность применения Кремлем ядерного оружия по Украине мала — потому что это НИКАКИМ ОБРАЗОМ не приблизит его к победе в войне… Однако способно навалить ну очень большую кучу крайне негативных "последствий" для самого Кремля. Примерно с вагон да и еще малую тележку…

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