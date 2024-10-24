"Прячутся за спинами": против приглашения Украины в НАТО выступают семь стран, — Politico

Как говорится в статье, государства, которые не поддерживают идею вступления Украины в НАТО, имеют противоречия с Польшей и странами Балтии.

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Против вступления Украины в НАТО выступают сразу семь государств-членов альянса. Одни делают это открыто, другие — прячутся за спинами более мощных стран. Об этом пишет Politico.

"Германия и США являются одними из крупнейших государств, которые медленно реагируют на призыв Зеленского о немедленном приглашении к вступлению в НАТО", — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что эти государства обеспокоены тем, что могут быть втянуты в войну с Россией.

Также сопротивление оказывают Венгрия и Словакия. Их нынешние популистские лидеры занимают в целом прокремлевскую позицию: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал средства ЕС на вооружение Украины и вышел из программы НАТО по предоставлению летальной помощи Киеву. Словацкий премьер Роберт Фицо в начале этого месяца предупредил, что вступление Украины в НАТО "станет хорошей основой для третьей мировой войны", и пообещал, что "никогда не согласится" на это.

Авторы материала подчеркнули, что есть и другие страны, которые не стремятся быстро двигаться навстречу Киеву, и "прячутся в тени".

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за спинами США и Германии. Они не хотят", — сказал неназванный чиновник НАТО.

Еще один собеседник издания пояснил, что эти страны поддерживают идею вступления Украины в НАТО "абстрактно", но как только ситуация приблизится к материализации, то они начнут выступать против нее более публично.

"Это ставит их в конфликт с такими странами, как страны Балтии и Польша, которые относятся к ней с большим энтузиазмом", — отметили журналисты.

В то же время чиновники, которые общались с Politico, стремились подчеркнуть, что ни США, ни Германия не исключают возможного вступления Украины в НАТО.

Кроме того, любое будущее предложение о вступлении в НАТО также будет связано с необходимыми реформами для борьбы с коррупцией в Украине, сказал чиновник.

Напомним, 22 октября Владимир Зеленский заявил о возможности вступления Украины в НАТО без оккупированных территорий.

23 октября Михаил Подоляк заявил, что возможное вступление Украины в НАТО отдельными территориями, по западногерманскому сценарию, — аморально, поскольку не учитывает судьбы миллионов украинцев, которым приходится выживать в оккупации.