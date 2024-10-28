"Ловушки Путина": новая корейская война вот-вот разгорится в Украине?

Развертывание северокорейских войск в Украине говорит о кадровом голоде российской армии. Сеул намекнул, что не исключает симметричных действий со своей стороны. Это грозит эскалацией регионального конфликта.

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Хотя Сеул может предоставить стрелковое оружие, боеприпасы и различную военную технику, он почти наверняка не решится ввести войска на территорию Украины. Тем не менее, даже отправка помощи Украине может стать той искрой, которая вновь разожжет пламя корейской войны.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о том, как вмешательство КНДР изменит палитру российско-украинской войны.

Северная Корея, по сообщениям, направила до 3 тысяч военнослужащих для поддержки вторжения России в Украину, и ожидается, что за ними последует еще больше.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что северокорейские солдаты уже находятся на фронте. Это говорит о нехватке военного персонала в России. Помощь Северной Кореи знаменует собой углубление сотрудничества, но эксперты предупреждают, что Северная Корея может попасть в "ловушку Путина", предоставив больше поддержки, чем она получит взамен.

В то же время Южная Корея намекнула, что может направить военную помощь Украине, что повышает риск эскалации регионального конфликта и потенциального возобновления напряженности на Корейском полуострове.

Корейская война может разгореться в Украине

На этой неделе Республика Корея (Южная Корея) заявила, что ее северный сосед направил в Россию до 3 тысяч военнослужащих для поддержки России. За ними могут последовать еще тысячи, утверждает южнокорейский законодатель. В среду министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что северокорейские солдаты уже находятся на фронте в Украине.

Во время визита в Рим для встречи с союзниками по НАТО Остин заявил, что развертывание северокорейских войск говорит о кадровом голоде российской армии. Москва опровергла заявления Южной Кореи и назвала их "фейковыми новостями".

Министр обороны США Ллойд Остин Фото: Фото из Twitter-аккаунта Минобороны США

Погибшие и дезертиры

Как сообщалось ранее, по меньшей мере шесть северокорейских офицеров погибли в результате ракетного удара, а еще 18 оперативно дезертировали! Однако в ближайшие недели и месяцы на усиление российских войск, скорее всего, отправится еще много военных.

Согласно сообщению агентства Reuters, Пхеньян пообещал, что окажет помощь Москве – своему ближайшему союзнику, – отправив до 10 тысяч военнослужащих, большинство из которых прибудет к декабрю. Это более чем в два раза превышает количество военнослужащих, которые Северная Корея ранее собиралась направить в Украину.

"Признаки того, что войска проходят подготовку на территории Северной Кореи, были обнаружены в сентябре и октябре, – сказал Пак Сун Вон, член парламентского комитета по разведке, после брифинга в Сеуле в среду. – Судя по всему, сейчас войска рассредоточены по многочисленным тренировочным базам в России и адаптируются к местным условиям".

Северная Корея попала в "ловушку Путина?"

В июне Москва и Пхеньян подписали крупный оборонный пакт.

Брюс Беннетт в июньской статье для The National Interest объясняет: "Соглашение предполагает взаимные обязательства по обороне между Россией и Северной Кореей, а также военно-техническое сотрудничество. Однако дьявол кроется в деталях, а подробности этого соглашения и текущей помощи со стороны России неизвестны. И это соглашение почти наверняка не является основой для нового альянса Россия-Китай-Северная Корея, учитывая совершенно разные цели этих трех стран".

Похоже, что обязательства Северной Кореи более серьезные, чем можно было предположить в июне. Москва, похоже, уже получает даже большую выгоду от соглашения, чем Пхеньян.

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Фото: Ведомости

Беннетт добавил: "Обязательства по взаимной обороне могут стать "ловушкой Путина": российский президент Владимир Путин получит от Северной Кореи военную помощь, за которую северокорейский лидер Ким Чен Ын может не получить благодарности".

Отправит ли Сеул свои войска?

Во вторник официальные лица Южной Кореи предупредили, что она рассмотрит возможность оказания помощи Украине оружием и другой военной техникой – это может значительно увеличить риск эскалации регионального конфликта.

Южнокорейский танк K-2 Black Panther Фото: Открытые источники

Южная Корея уже начала позиционировать себя в качестве крупного производителя и экспортера оружия, и Украина может стать хорошей (за неимением лучшего слова) "возможностью" испытать корейский основной боевой танк (ОБТ) K-2 Black Panther в сравнении с лучшими российскими образцами. Хотя всегда есть риск, что танк может не справиться с задачей, только его применение в боях на фронте поможет Южной Корее определить его недостатки.

Сеул мог бы также предоставить стрелковое оружие, боеприпасы и другую военную технику, но он почти наверняка не решится вводить войска на территорию Украины. Однако даже отправка помощи может стать той искрой, которая вновь разожжет пламя корейской войны.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].