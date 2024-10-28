"Пастки Путіна": нова корейська війна ось-ось розгориться в Україні?

Розгортання північнокорейських військ в Україні свідчить про кадровий голод російської армії. Сеул натякнув, що не виключає симетричних дій зі свого боку. Це загрожує ескалацією регіонального конфлікту.

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Хоча Сеул може надати стрілецьку зброю, боєприпаси та різну військову техніку, він майже напевно не наважиться ввести війська на територію України. Проте, навіть відправка допомоги Україні може стати тією іскрою, яка знову розпалить полум'я корейської війни.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про те, як втручання КНДР змінить палітру російсько-української війни.

Північна Корея, за повідомленнями, направила до 3 тисяч військовослужбовців для підтримки вторгнення Росії в Україну, і очікується, що за ними піде ще більше.

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що північнокорейські солдати вже перебувають на фронті. Це говорить про брак військового персоналу в Росії. Допомога Північної Кореї знаменує собою поглиблення співпраці, але експерти попереджають, що Північна Корея може потрапити в "пастку Путіна", надавши більше підтримки, ніж вона отримає натомість.

Водночас Південна Корея натякнула, що може спрямувати військову допомогу Україні, що підвищує ризик ескалації регіонального конфлікту і потенційного відновлення напруженості на Корейському півострові.

Корейська війна може розгорітися в Україні

Цього тижня Республіка Корея (Південна Корея) заявила, що її північний сусід направив до Росії до 3 тисяч військовослужбовців для підтримки Росії. За ними можуть піти ще тисячі, стверджує південнокорейський законодавець. У середу міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що північнокорейські солдати вже перебувають на фронті в Україні.

Під час візиту до Риму для зустрічі із союзниками по НАТО Остін заявив, що розгортання північнокорейських військ свідчить про кадровий голод російської армії. Москва спростувала заяви Південної Кореї і назвала їх "фейковими новинами".

Міністр оборони США Ллойд Остін Фото: Фото з Twitter-акаунту Міноборони США

Загиблі та дезертири

Як повідомлялося раніше, щонайменше шість північнокорейських офіцерів загинули внаслідок ракетного удару, а ще 18 оперативно дезертирували! Однак найближчими тижнями і місяцями на посилення російських військ, найімовірніше, вирушить ще багато військових.

Згідно з повідомленням агентства Reuters, Пхеньян пообіцяв, що надасть допомогу Москві — своєму найближчому союзнику, — відправивши до 10 тисяч військовослужбовців, більшість з яких прибуде до грудня. Це більш ніж удвічі перевищує кількість військовослужбовців, яких Північна Корея раніше збиралася направити в Україну.

"Ознаки того, що війська проходять підготовку на території Північної Кореї, були виявлені у вересні та жовтні, — сказав Пак Сун Вон, член парламентського комітету з розвідки, після брифінгу в Сеулі в середу. — Судячи з усього, зараз війська розосереджені по численних тренувальних базах у Росії й адаптуються до місцевих умов".

Північна Корея потрапила в "пастку Путіна?"

У червні Москва і Пхеньян підписали великий оборонний пакт.

Брюс Беннетт у червневій статті для The National Interest пояснює: "Угода передбачає взаємні зобов'язання з оборони між Росією і Північною Кореєю, а також військово-технічне співробітництво. Однак диявол криється в деталях, а подробиці цієї угоди і поточної допомоги з боку Росії невідомі. І ця угода майже напевно не є основою для нового альянсу Росія-Китай-Північна Корея, з огляду на абсолютно різні цілі цих трьох країн".

Схоже, що зобов'язання Північної Кореї більш серйозні, ніж можна було припустити в червні. Москва, схоже, вже отримує навіть більшу вигоду від угоди, ніж Пхеньян.

Зустріч Володимира Путіна і Кім Чен Ина Фото: Ведомости

Беннетт додав: "Зобов'язання щодо взаємної оборони можуть стати "пасткою Путіна": російський президент Володимир Путін отримає від Північної Кореї військову допомогу, за яку північнокорейський лідер Кім Чен Ин може не отримати подяки".

Чи відправить Сеул свої війська?

У вівторок офіційні особи Південної Кореї попередили, що вона розгляне можливість надання допомоги Україні зброєю та іншою військовою технікою — це може значно збільшити ризик ескалації регіонального конфлікту.

Південнокорейський танк K-2 Black Panther Фото: Відкриті джерела

Південна Корея вже почала позиціонувати себе як великого виробника та експортера зброї, і Україна може стати гарною (через брак кращого слова) "можливістю" випробувати корейський основний бойовий танк (ОБТ) K-2 Black Panther порівняно з кращими російськими зразками. Хоча завжди є ризик, що танк може не впоратися із завданням, тільки його застосування в боях на фронті допоможе Південній Кореї визначити його недоліки.

Сеул міг би також надати стрілецьку зброю, боєприпаси та іншу військову техніку, але він майже напевно не наважиться вводити війська на територію України. Однак навіть відправка допомоги може стати тією іскрою, яка знову розпалить полум'я корейської війни.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].