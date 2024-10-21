"Надо быть трезвыми": Украина не сможет в ближайшее время вернуть оккупированные территории, — Жорин

Сейчас Украине сложно вернуть временно оккупированные территории. По словам заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, это можно сделать после того, как военные стабилизируют ситуацию и смогут твердо стоять на тех позициях, которые удерживают сегодня.

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Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин считает, что в ближайшее время Украина не сможет вернуть временно оккупированные территории. Он убежден, что сейчас нужно сконцентрироваться на удержании имеющихся. Об этом он рассказал в интервью Фокусу "Создание ядерного оружия, изменения в мобилизации и переговоры с РФ: большое интервью Максима Жорина".

Он отметил, что возвращение временно оккупированных территорий — это чрезвычайно сложный процесс.

"Я, откровенно говоря, не вижу, как это сделать в ближайшее время, учитывая те обстоятельства и тот расклад сил, которые у нас есть. Я считаю, что сегодня мы должны трезво сконцентрироваться все-таки на содержании тех территорий, которые у нас есть. Мы должны для себя поставить приоритеты. Это все супер, что мы мечтаем о возвращении территорий, об этом надо думать, мечтать и планировать", — сказал Жорин.

По словам военного, говорить о возвращении территорий, которые мы не контролируем, можно тогда, когда украинские военные стабилизируют ситуацию и смогут твердо стоять на тех позициях, которые удерживают сегодня. Тогда как ситуация на фронте такова, что Украине хотя бы устоять, а не мечтать о возвращении территорий.

"Безусловно, это надо будет делать, и в перспективе мы это будем делать. Однако надо быть трезвыми сейчас", — заявил он.

Жорин рассказал, что все переживают, как быть с этими территориями после возвращения, ведь люди долго прожили под контролем РФ. Но он не видит никаких проблем.

"Был закон о борьбе с коллаборационистами. Вот его адаптация поможет нам провести правильную работу с теми кадрами, которые на той территории работали против Украины. Далее мы эту территорию заселяем украинскими ветеранами — и никаких проблем там больше не будет", — добавил военный.

Напомним, 16 октября советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "план победы" не предусматривает освобождение всех оккупированных территорий военным путем. По его словам, речь идет о создании условий, когда для РФ будет слишком дорого продолжать оставаться в Украине.

30 сентября спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что так называемый "глава" аннексированного Крыма понимает неизбежность освобождения полуострова от оккупации. Он подчеркнул, что Украина добьется своего.