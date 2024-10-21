"Треба бути тверезими": Україна не зможе найближчим часом повернути окуповані території, — Жорін

Нині Україні складно повернути тимчасово окуповані території. За словами заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, це можна зробити після того, як військові стабілізують ситуацію та зможуть твердо стояти на тих позиціях, які утримують сьогодні.

Related video

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін вважає, що найближчим часом Україна не зможе повернути тимчасово окуповані території. Він переконаний, що нині потрібно сконцентруватися на утриманні наявних. Про це він розповів в інтервʼю Фокусу "Створення ядерної зброї, зміни в мобілізації та перемовини з РФ: велике інтервʼю Максима Жоріна".

Він зауважив, що повернення тимчасово окупованих територій — це надзвичайно складний процес.

"Я, відверто кажучи, не бачу, як це зробити найближчим часом, з огляду на ті обставини і той розклад сил, які в нас є. Я вважаю, що сьогодні ми маємо тверезо сконцентруватися все-таки на утриманні тих територій, які в нас є. Ми маємо для себе поставити пріоритети. Це все супер, що ми мріємо про повернення територій, про це треба думати, мріяти і планувати", — сказав Жорін.

За словами військового, говорити про повернення територій, які ми не контролюємо, можна тоді, коли українські військові стабілізують ситуацію та зможуть твердо стояти на тих позиціях, які утримують сьогодні. Тоді як ситуація на фронті така, що Україні хоча б встояти, а не мріяти про повернення територій.

"Безумовно, це треба буде робити, і в перспективі ми це будемо робити. Проте треба бути тверезими зараз", — заявив він.

Жорін розповів, що всі переживають, як бути з цими територіями після повернення, адже люди довго прожили під контролем РФ. Але він не бачить жодних проблем.

"Був закон про боротьбу з колаборантами. От його адаптація допоможе нам провести правильну роботу з тими кадрами, які на тій території працювали проти України. Далі ми цю територію заселяємо українськими ветеранами — і жодних проблем там більше не буде", — додав військовий.

Нагадаємо, 16 жовтня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "план перемоги" не передбачає звільнення всіх окупованих територій військовим шляхом. За його словами, йдеться про створення умов, коли для РФ буде надто дорого продовжувати залишатися в Україні.

30 вересня речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що так званий "глава" анексованого Криму розуміє неминучість звільнення півострова від окупації. Він наголосив, що Україна добʼється свого.