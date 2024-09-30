Чекають на український десант щоночі: Братчук розповів про переживання росіян у Криму (відео)

За словами спікера УДА "Південь", противник на захопленому півострові постійно стежить за діями України і боїться, що незабаром може розпочатися операція зі звільнення захоплених територій, зокрема і в Запорізькій області.

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Російські окупанти на тимчасово захопленому Кримському півострові проводять навчання, адже очікують, що українські війська спробують звільнити територію. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі "24 каналу" розповів детальніше про дії противника.

За його словами, насамперед дії росіян у Криму є демонстрацією так званого "глави" анексованого півострова Сергія Аксьонова того, що він нібито керує процесами. Мова про навчання "Барс-Крим", спрямовані на "захист" території від українських захисників.

"Також спроби залякати людей. Виставляли блокпости, навіть намагалися там стріляти, демонструвати напіввійськові речі. Але я думаю, що це демонструє саме невпевненість Аксьонова в тому, що для нього все може закінчитися цього разу добре, як у 2014 році", — заявив Сергій Братчук.

Окремо речник Української добровольчої армії "Південь" додав, що Сергій Аксьонов прекрасно розуміє неминучість звільнення півострова від російської окупації і Україна доб'ється свого. Є ймовірність, що в такий спосіб він намагається підготувати собі відхідні шляхи для своєї евакуації. Інший варіант — "глава" Криму показує центральній владі Росії, що все під контролем, але це далеко не так.

"Партизанський рух діє на території тимчасово окупованого Криму. Результати його роботи для ворога є вибуховими. Тому що Сили оборони працюють, зокрема, у тісній взаємодії з нашим підпільним українським партизанським рухом... Вони очікують на десант фактично щоночі. Те ж саме відбувається з регулярними частинами на Запорізькому напрямку", — продовжив Сергій Братчук.

Нагадаємо, 26 вересня повідомлялося, що на пляжах Криму відбуваються масштабні навчання і війська противника готуються до десанту з моря. Ініціював навчання т. зв. "глава" півострова Сергій Аксьонов. Кримські партизани вважають, що він створює армію, альтернативну силовикам.