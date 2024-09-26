Готуються до десанту з моря: на пляжах Криму проходять масштабні навчання (відео)

Ініціював навчання т. зв. "глава" півострова Сергій Аксьонов. Кримські партизани вважають, що він створює армію, альтернативну силовикам.

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У соцмережах з'явилося відео навчань в окупованому Криму підрозділів територіальної оборони "Барс-Крим". Ініціював їх так званий "глава" анексованого півострова Сергій Аксьонов. Судячи з відео, у Криму чекають наступу з моря, оскільки окопи вирили на пляжі. Про це пише "Крим. Реалії".

Навчання в Криму

Офіційна легенда навчань: "протидія проникненню диверсійних груп противника на територію республіки". Беруть участь у навчаннях військові підрозділи Міністерства оборони, Росгвардії та МВС.

"За легендою навчань ворог намагається висадити морський десант у прибережних районах і проникнути вглиб півострова для здійснення різних диверсій. Для виявлення і нейтралізації диверсантів виставляються блокпости і здійснюється блокування прибережних районів республіки", — пишуть росЗМІ.

Російська "влада" Криму повідомляє, що для відпрацювання необхідних навичок можливе повне блокування населених пунктів і адміністративних районів.

Водночас активісти кримського відділення міжнародного руху за деокупацію Криму #LiberateCrimea вважають, що в такий спосіб тероборона в Криму вийшла з тіні та стає впливовим гравцем у силовій сфері Криму, а разом із цим посилюється і роль Аксьонова в силовому блоці на підконтрольній йому території.

Активісти повідомили, що так зване "кримське ополчення" з'явилося ще 2014 року під патронатом Аксьонова і воно діяло всі ці роки коштом місцевого бюджету. Навесні 2023 року Аксьонов сформував уже цілу армію з кількох батальйонів у вигляді територіальної оборони "Барс-Крим".

"Це повністю підконтрольна йому структура, що фінансується з кримського бюджету, а також із "тіньового фонду" Аксьонова", — зазначають партизани.

Із тіні армія Аксьонова вийшла після пом'якшення позиції Кремля до тероборони в регіонах. На думку активістів, Аксьонов за допомогою тероборони ставить себе вище за офіційні силові структури в Криму.

"Розгортаючи тероборону по Криму, аксьоновці увійшли на територію силовиків. Вони проводять огляд автомобілів, потім перевірятимуть гаджети. Нам відомо, що одним із завдань, поставлених Аксьоновим, є виявлення кримського проукраїнського підпілля", — партизани зазначили, що формально силовики дотримуються норм російського законодавства, але особиста армія Аксьонова діє тільки за його наказом. І, судячи із заяви командира батальйону "Барс-Крим" Олександра Комбарова, проводити такі заходи в Криму будуть на постійній основі.

Нагадаємо, раніше партизани руху "Атеш" зазначили, що в окупованому Криму встановлюють нові інженерні укріплення в Євпаторії. У липні там розставили вогневі точки, до того ж просто на пляжі та біля житлових будинків.