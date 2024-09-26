Готовятся к десанту с моря: на пляжах Крыма проходят масштабные учения (видео)

Инициировал учения т. н. "глава" полуострова Сергей Аксенов. Крымские партизаны считают, что он создает армию, альтернативную силовикам.

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В соцсетях появилось видео учений в оккупированном Крыму подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Инициировал их так называемый "глава" аннексированного полуострова Сергей Аксенов. Судя по видео, в Крыму ждут наступления с моря, так как окопы вырыли на пляже. Об этом пишет "Крым. Реалии".

Учения в Крыму

Официальная легенда учений: "противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики". Принимают участие в учениях военные подразделения Министерства обороны, Росгвардии и МВД.

"По легенде учений враг пытается высадить морской десант в прибрежных районах и проникнуть вглубь полуострова для совершения различных диверсий. Для выявления и нейтрализации диверсантов выставляются блокпосты и осуществляется блокирование прибрежных районов республики", — пишут росСМИ.

Российские "власти" Крыма сообщают, что для отработки необходимых навыков возможно полное блокирование населенных пунктов и административных районов.

В то же время активисты крымского отделения международного движения за деоккупацию Крыма #LiberateCrimea считают, что таким образом, тероборона в Крыму вышла из тени и становится влиятельным игроком в силовой сфере Крыма, а вместе с этим усиливается и роль Аксенова в силовом блоке на подконтрольной ему территории.

Активисты сообщили, что так называемое "крымское ополчение" появилось еще в 2014 году под патронатом Аксенова и оно существовало все эти годы за счет местного бюджета. Весной в 2023 году Аксенов сформировал уже целую армию из нескольких батальонов в виде территориальной обороны "Барс-Крым".

"Это полностью подконтрольная ему структура, финансируемая из крымского бюджета, а также из "теневого фонда" Аксенова", — отмечают партизаны.

Из тени армия Аксенова вышла после смягчения позиции Кремля к теробороне в регионах. По мнению активистов, Аксенов с помощью теробороны ставит себя выше официальных силовых структур в Крыму.

"Разворачивая тероборону по Крыму, аксеновцы вошли на территорию силовиков. Они проводят досмотр автомобилей, затем будут проверять гаджеты. Нам известно, что одной из задач, поставленной Аксеновым, является выявление крымского проукраинского подполья", — партизаны отметили, что формально силовики придерживаются норм российского законодательства, но личная армия Аксенова действует только по его приказу. И, судя по заявлению командира батальона "Барс-Крым" Александра Комбарова, проводить такие мероприятия в Крыму будут на постоянной основе.

Напомним, ранее партизаны движения "Атеш" отметили, что в оккупированном Крыму устанавливают новые инженерные укрепления в Евпатории. В июле там расставили огневые точки, причем прямо на пляже и возле жилых домов.