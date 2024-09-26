Россияне строят новые инженерные укрепления в Евпатории, — Атеш (фото)

Украинские партизаны отметили, что военные учения в Крыму связаны с исчезновением российских военных и с растущей ролью партизанского движения на оккупированных территориях.

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Российские оккупанты устанавливают новые инженерные укрепления в Евпатории. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Агенты "Атеш" передают информацию о возведении новых укреплений на обоих въездах в город Евпатория. Возведение фортификаций может быть связано с продолжающимися учениями "теробороны" Крыма", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что такие меры демонстрируют намерения россиян на дальнейшую милитаризацию полуострова.

Кроме того, источники "Атэш" в российских силовых структурах сообщили, что активные военные и контрдиверсионные учения в Крыму связаны с неоднократными случаями исчезновения российских военных и полицейских, а также с растущей ролью партизанского движения на оккупированных украинских территориях.

В телеграмм-канале партизанского движения также обнародованы фото, на которых видны новые возведенные фортификационные укрепления.

Напомним, в июле "Атеш" сообщил, что оккупанты устанавливают огневые точки в Евпатории на пляжах и среди жилых домов.

29 августа в "Атэш" сообщили, что на военных заводах РФ и Беларуси разрастается саботаж среди работников.