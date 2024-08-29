На военных заводах РФ и Беларуси разрастается саботаж среди работников, — "Атеш"

По данным украинских партизан, рабочим российских и белорусских заводов ОПК советуют медленнее работать и снижать качество производимой продукции.

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В России и Беларуси массово распространяется саботаж на заводах оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

Отмечается, что на почту "Кибер Атеш" поступило письмо от агентов партизанского движения с текстовым документом, где расписаны призывы к саботажу на заводах оборонно-промышленного комплекса.

"В инструкции описаны поэтапные действия, которые уже начали распространяться среди сотрудников крупных предприятий. Рабочие с большим интересом воспринимают эти призывы и готовы действовать", — говорится в сообщении.

В "Атеш" также обнародовали текст этих самых инструкций. В них в частности рядовым сотрудникам советуют замедлить темп работы и снижать качество производимой продукции. Также предлагается делать больше "перекуров", дольше находиться на перерывах и в туалете.

Инструкция по саботажу для рядовых сотрудников Фото: Атеш

Инженерам по охране труда посоветовали полностью останавливать производственный процесс даже при мельчайших причинах, которые могут угрожать жизни рабочих, а руководителю профсоюза — организовывать рабочие забастовки в случаях, когда нарушаются социально-экономические права работников.

Инструкция по саботажу Фото: Атеш

"Мы становимся свидетелями краха преступного режима. Поддерживайте борьбу, каждый саботаж приближает нашу победу!", — отметили в "Атеш".

Напомним, 20 августа агенты "Атеш" сообщили, что на Покровском направлении у ВС РФ большие проблемы, ведь они несут огромные потери во время штурмов.

В этот же день в "Атеш" сообщили, что бойцов воинской части Росгвардии из Красноярска перебрасывают в Курскую область.