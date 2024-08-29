На військових заводах РФ та Білорусі розростається саботаж серед працівників, — "Атеш"

За даними українських партизанів, робітникам російських та білоруських заводів ОПК радять повільніше працювати та знижувати якість виробленої продукції.

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В Росії та Білорусі масово поширюється саботаж на заводах оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

Зазначається, що на пошту "Кібер Атеш" надійшов лист від агентів партизанського руху з текстовим документом, де розписані заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу.

"В інструкції описані поетапні дії, які вже почали поширюватися серед співробітників великих підприємств. Робітники з великим інтересом сприймають ці заклики і готові діяти", — йдеться у повідомленні.

В "Атеш" також оприлюднили текст цих самих інструкцій. У них зокрема рядовим співробітникам радять уповільнити темп роботи та знижувати якість виробленої продукції. Також пропонується робити більше "перекурів", довше перебувати на перервах та у туалеті.

Інструкція по саботажу для рядових співробітників Фото: Атеш

Інженерам з охорони праці порадили повністю зупиняти виробничий процес навіть за найдрібніших причин, які можуть загрожувати життю робітників, а керівнику профспілки — організовувати робітничі страйки у випадках, коли порушуються соціально-економічні права працівників.

Інструкція по саботажу Фото: Атеш

"Ми стаємо свідками краху злочинного режиму. Підтримуйте боротьбу, кожен саботаж наближає нашу перемогу!", — наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, 20 серпня агенти "Атеш" повідомили, що на Покровському напрямку у ЗС РФ великі проблеми, адже вони зазнають величезних втрат під час штурмів.

У цей же день в "Атеш" повідомили, що бійців військової частини Росгвардії з Красноярська перекидають в Курську область.