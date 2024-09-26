Росіяни будують нові інженерні укріплення в Євпаторії, — Атеш (фото)

Українські партизани наголосили, що військові навчання в Криму пов'язані зі зникненням російських військових та зі зростаючою роллю партизанського руху на окупованих територіях.

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Російські окупанти встановлюють нові інженерні укріплення в Євпаторії. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Агенти "Атеш" передають інформацію про зведення нових укріплень на обох в'їздах у місто Євпаторія. Зведення фортифікацій може бути пов'язане з триваючими навчаннями "тероборони" Криму", — йдеться у повідомленні.

Партизани наголосили, що такі заходи демонструють наміри росіян на подальшу мілітаризацію півострова.

Крім того, джерела "Атеш" в російських силових структурах повідомили, що активні військові та контрдиверсійні навчання в Криму пов'язані з неодноразовими випадками зникнення російських військових і поліцейських, а також зі зростаючою роллю партизанського руху на окупованих українських територіях.

У телеграм-каналі партизанського руху також оприлюднені фото, на яких видно нові зведені фортифікаційні укріплення.

Нагадаємо, у липні "Атеш" повідомив, що окупанти встановлюють вогневі точки в Євпаторії на пляжах та серед житлових будинків.

29 серпня в "Атеш" повідомили, що на військових заводах РФ та Білорусі розростається саботаж серед працівників.