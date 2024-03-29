РФ готовится к обороне Крыма: перебрасывают танки в Евпаторию, — АТЕШ (фото)

Украинские партизаны заявили об интересной тенденции по накапливанию бронированной техники в Крыму, которая прослеживается в последнее время. В частности о переброске 31 танка в Евпаторию.

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Российские оккупационные войска начали активно перебрасывать танковые подразделение в Евпаторию. Уже зафиксирована переброска танкового батальона. По мнению активистов партизанского движения "АТЕШ", это свидетельствует о том, что РФ готовится к обороне Крыма.

"Нашему агенту удалось вступить в коммуникацию с одним из офицеров данного подразделения. Из диалога удалось выяснить, что танковый батальон переброшен на территорию Крыма, в рамках усиления крымской группировки", — заявили в "АТЕШ".

Партизанское движение уточнило, что, по их информации, в Евпаторию не так давно прибыло около 31-го танка — то есть целый танковый батальон.

"Информация, которую мы получили, была обработана и оперативно передана Силам обороны Украины", — отметили в "АТЕШ".

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Напомним, 28 мата в "АТЕШ" заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к отражению атак украинских диверсионно-разведывательных групп во временно оккупированном Севастополе в Крыму. В частности противник решил разместить БМП на береговой линии обороны.

Кроме этого, 25 марта в партизанском движении "АТЕШ" сообщили, что противник начал перемещать военные склады из временно оккупированного Крыма. По словам участников подполья, в россиян началась паника.