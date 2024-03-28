Украинские ДРГ в Крыму: ВС РФ усиливают оборону и увеличивают количество средств ПВО (фото)

Украинское подполье отслеживает передвижение военной техники оккупантов. Противник решил разместить БМП на береговой линии обороны, рассказали в "Атеш".

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к отражению атак украинских диверсионно-разведывательных групп во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".

"Оккупанты проводят подготовку к отражению украинских ДРГ в Севастополе", — говорится в сообщении.

Партизаны продолжают отслеживать передвижения военных РФ во временно оккупированном Крыму. По сообщению "Атеш", в рамках подготовки к отражению украинских ДРГ противник усилит береговую линию обороны БМП.

Перемещение военной техники РФ Фото: Telegram/Атеш

Подполье узнало, что после крайней атаки беспилотных летательных аппаратов командование РФ приказало увеличили количество средств противовоздушной обороны над городом.

В "Атеш" призвали крымчан фиксировать передвижения российских военных на полуострове и передавать информацию координаторам подполья.

"Вся информация обрабатывается и передается Силам обороны Украины", — добавили в сообщении.

Напомним, 25 марта в партизанском движении "Атеш" сообщили, что противник начал перемещать военные склады из временно оккупированного Крыма. По словам участников подполья, в россияне началась паника.

23 марта украинские военные атаковали четыре российских судна в Севастополе. Речь идет о двух больших десантных кораблях "Ямал" и "Азов", разведывательном судне "Иван Хурс" и захваченном в 2014 году БДК "Константин Ольшанский".