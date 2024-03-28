Українські ДРГ у Криму: ЗС РФ посилюють оборону та збільшують кількість засобів ППО (фото)

Українське підпілля відстежує пересування військової техніки окупантів. Противник вирішив розмістити БМП на береговій лінії оборони, розповіли в "Атеш".

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Збройні сили Російської Федерації готуються до відбиття атак українських диверсійно-розвідувальних груп у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш".

"Окупанти проводять підготовку до відбиття українських ДРГ у Севастополі", — йдеться у повідомленні.

Партизани продовжують відстежувати пересування військових РФ у тимчасово окупованому Криму. За повідомленням "Атеш", у рамках підготовки до відбиття українських ДРГ противник посилить берегову лінію оборони БМП.

Переміщення військової техніки РФ Фото: Telegram/Атеш

Підпілля дізналося, що після крайньої атаки безпілотних літальних апаратів командування РФ наказало збільшили кількість засобів протиповітряної оборони над містом.

В "Атеш" закликали кримчан фіксувати пересування російських військових на півострові та передавати інформацію координаторам підпілля.

"Вся інформація обробляється та передається Силам оборони України", — додали в повідомленні.

Нагадаємо, 25 березня в партизанському русі "Атеш" повідомили, що противник почав переміщувати військові склади з тимчасово окупованого Криму. За словами учасників підпілля, в росіяни почалася паніка.

23 березня українські військові атакували чотири російські судна в Севастополі. Йдеться про два великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", розвідувальне судно "Иван Хурс" та захоплений у 2014 році ВДК "Костянтин Ольшанський".