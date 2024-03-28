Українські ДРГ у Криму: ЗС РФ посилюють оборону та збільшують кількість засобів ППО (фото)
Українське підпілля відстежує пересування військової техніки окупантів. Противник вирішив розмістити БМП на береговій лінії оборони, розповіли в "Атеш".
Збройні сили Російської Федерації готуються до відбиття атак українських диверсійно-розвідувальних груп у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш".
"Окупанти проводять підготовку до відбиття українських ДРГ у Севастополі", — йдеться у повідомленні.
Партизани продовжують відстежувати пересування військових РФ у тимчасово окупованому Криму. За повідомленням "Атеш", у рамках підготовки до відбиття українських ДРГ противник посилить берегову лінію оборони БМП.
Підпілля дізналося, що після крайньої атаки безпілотних літальних апаратів командування РФ наказало збільшили кількість засобів протиповітряної оборони над містом.
В "Атеш" закликали кримчан фіксувати пересування російських військових на півострові та передавати інформацію координаторам підпілля.
"Вся інформація обробляється та передається Силам оборони України", — додали в повідомленні.
Нагадаємо, 25 березня в партизанському русі "Атеш" повідомили, що противник почав переміщувати військові склади з тимчасово окупованого Криму. За словами учасників підпілля, в росіяни почалася паніка.
23 березня українські військові атакували чотири російські судна в Севастополі. Йдеться про два великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", розвідувальне судно "Иван Хурс" та захоплений у 2014 році ВДК "Костянтин Ольшанський".